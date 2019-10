Bahn- und Flugstreik in Italien am Freitag

Die Airline Alitalia muss über 200 Flüge canceln, der Bahnstreik wird vor allem regionale Bahnverbindungen betreffen.

Wegen eines Streiks im öffentlichen Verkehr am Freitag wird es in Italien zu erheblichen Problemen im Bahn- und im Flugverkehr kommen. Die Fluggesellschaft Alitalia muss wegen eines Arbeitsausstands der Fluglotsen über 200 Flüge canceln, teilte die Airline in einer Presseaussendung mit.

Der Bahnstreik wird vor allem regionale Bahnverbindungen betreffen. Die italienischen Staatsbahnen (FS - Ferrovie dello Stato) versicherten, dass die Bahn-Hochgeschwindigkeitszüge auf Italiens Nord-Süd-Achse nach Plan verkehren werden. Der Streik wurde von den Gewerkschaften wegen der ungewissen Zukunft der Alitalia ausgerufen. Die Arbeitnehmerorganisationen fordern hinzu Gehalts- und Pensionserhöhungen für die Bediensteten und die Reduzierung der Arbeitsstunden.

In Rom verbindet sich der Streik im öffentlichen Verkehr mit einem Arbeitsausstand der Bediensteten kommunaler Betriebe. Die Arbeit werden unter anderem die Bediensteten der Nahverkehr- und der Müllentsorgungsgesellschaft niederlegen. Protestiert wird gegen die Verwaltung der römischen Bürgermeisterin Virginia Raggi. In Rom wird am Freitag mit erheblichen Problemen im Nahverkehr gerechnet.

(APA)