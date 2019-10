Neos steigen aus Sondierungen aus

Während Sebastian Kurz noch „einige Wochen“ lang mit den Neos sondieren wollte, pocht deren Chefin, Beate Meinl-Reisinger, auf richtige Verhandlungen. Kurz will sich nun auf die Grünen fokussieren.

Die Sondierungen zur Regierungsbildung wurden am Donnerstag von ÖVP und Neos bestritten. Während ÖVP-Chef Sebastian Kurz vor der Unterredung der Teams noch von einigen Wochen an Sondierungen ausging, hielt dies Neos-Obfrau Beate Meinl-Reisinger für nicht nötig. Sie teilte nach dem Treffen mit, die Sondierungsgespräche mit der ÖVP nicht fortführen zu wollen.

Im Vorfeld hatte sie angekündigt, sie habe für die Besprechung "Themen" mitgebracht. Wenn man hier die gemeinsamen Ziele erkenne, könne man in Verhandlungen gehen. Wenn nicht, sei auch ziemlich klar, was passieren werde. Für einen kleinsten gemeinsamen Nenner würden die Neos jedenfalls nicht zur Verfügung stehen.

Dabei blieb sie auch am Nachmittag: Sie erklärte im Anschluss an eine gut dreistündige Sitzung mit der Delegation der ÖVP, dass die Gespräche für sie abgeschlossen seien. Eintreten würde man nun nur noch in echte Regierungsverhandlungen - die allerdings nur dann sinnvoll seien, wenn man wirklich große Reformthemen angehe, wie Meinl-Reisinger sagte.

Denselben Weg hatte schon davor die SPÖ beschritten. Die FPÖ hatte gleich vorab Sondierungen ausgeschlossen.

Parlamentarische Zusammenarbeit Thema

Der ÖVP-Chef bestätigte den Abschluss der Gespräche mit den Neos. „Der Fokus liegt nun auf den Gesprächen mit den Grünen“, sagte er im Wiener Winterpalais. Diese sind nun der einzige Sondierungspartner der ÖVP - das Wort Regierungsverhandlungen will Kurz aber immer noch nicht verwenden. Man müsse die Frage klären, ob es sinnvoll sei, mit einer Partei in Regierungsverhandlungen zu treten, wo es doch viele inhaltliche Unterschiede gebe. Um das auszuloten, werde es noch Wochen brauchen, meinte Kurz, der gleichzeitig versicherte, aufs Tempo drücken zu wollen.

Kurz ließ offen, ob er eine Zweier-Koalition mit den Grünen ergänzt um die Neos anstrebe. Zumindest vorerst sei nicht daran gedacht, in einer Dreier-Runde miteinander zu sprechen. Parlamentarisch habe man aber mit den Neos „viele Bereiche“ für etwaige Zusammenarbeit dort gefunden.

Dass er sich für die Sondierungen noch "einige Wochen" Zeit nehmen will, begründete der Altkanzler damit, dass die Lage bei manchen Parteien derzeit unübersichtlich sei.