Life-Ball-Flohmarkt in der Messe Wien

Gery Keszler selbst hat mit dem Thema abgeschlossen, Life-Ball-Fans können bis Sonntag aber noch ein Stück Charitygeschichte ergattern.

Flamingo-Hut gefällig? Der langjährige Ballorganisator Gery Keszler lädt diese Woche zum Life-Ball-Flohmarkt in die Messe Wien. Verkauft werden laut einem Bericht des Orf vor allem die Outfits der Debütanten, aber auch Bastelutensilien, Technikbedarf, Dekoelemente, oder eine komplette Bar. Die prachtvollsten Kostüme bewahre man allerdings weiter auf.

„Mein Wunsch ist, dass es irgendwann ein Museum dafür gibt, wo die legendärsten Outfits, die von den berühmtesten Personen getragen worden sind, einen permanenten Platz finden", so Keszler. Die Einnahmen des Flohmarkts gehen an den Hilfsverein Positiver Dialog, der sich um die Betreuung und Unterstützung von Menschen mit HIV/AIDS und deren Umfeld kümmert.

Gery Keszler selbst hat mit dem Ballthema abgeschlossen. „Es sind andere am Werken, was man so hört", sagte er dem Orf. „Sollte es eine Neuerfindung des Life Balls geben, wo immer das stattfinden soll, sind sicher schon zwei Karten verkauft für meinen Partner und für mich – das schau ich mir dann gern an."

Tipp Life-Ball-Flohmarkt auf der Ideenwelt-Messe, 24. bis 27. Oktober 2019, Messe Wien, Halle C, 9.00 bis 18.00 Uhr (am Sonntag bis 17.00 Uhr). positiverdialog.at

sh.