Ibiza-Video: "Presse"-Diskussion öffnet die Augen

Wien. Viele können sich an den ominösen Freitagabend des 17. Mai 2019 erinnern, als in den Nachrichten ein Filmmaterial veröffentlicht wurde, von dem sich aber nach Sekunden herausstellte, dass es sich dabei gar nicht um den Vergnügungsspaß des damaligen Vizekanzlers Heinz-Christian Strache auf der spanischen Insel Ibiza handelte.

Knapp zwei Wochen nach der Nationalratswahl hatte die Tageszeitung „Die Presse" im Rahmen der Rubrik Rechtspanorama einen Diskussionsabend veranstaltet, wo Univ.-Prof. Dr. Ernst Karner (Professor für Zivilrecht an der Universität Wien), Andreas Koller (stellvertretender Chefredakteur und Ressortleiter Innenpolitik der Salzburger Nachrichten), Hon.-Prof. Dr. Hans Peter Lehofer (Hofrat des Verwaltungsgerichtshofs), Dr. Alexander Warzilek (Geschäftsführer des Österreichischen Presserats) und Dr. Maria Windhager (Rechtsanwältin in Wien) unter der Moderation von Mag. Benedikt Kommenda von der „Presse" darüber diskutiert haben, ob durch solche Fälle die vierte Gewalt außer Kontrolle gerät bzw was Medien (medienrechtlich) überhaupt dürfen und auch wozu sie verpflichtet sind.

Fast alle Rechtsgebiete betroffen

Das Thema kann juristisch gesehen auf verschiedenen Ebenen behandelt werden: Es kann strafrechtlich beurteilt werden (Strichwort: Korruptionsstrafrecht und innerhalb dessen Vorteilsannahme zur Beeinflussung); weiters zivilrechtlich, wenn man sich die Persönlichkeitsrechte anschaut, und innerhalb deren medienrechtlich – denn es geht hier um die Freiheit der Medien (Mediengesetz). Fast alle Rechtsgebiete sind von diesem Thema betroffen. Was an dem Abend überwiegend diskutiert wurde, war die medienrechtliche Seite des Falles: Wieso wurde das Video überhaupt veröffentlicht? Hatte man das Recht, es zu veröffentlichen? Hätte man es verschweigen sollen? Woher hatten die Medien die Informationen? Was waren ihre Quellen? Worauf haben die Konsumenten der Medien eigentlich ein Recht, wenn es darum geht zu erfahren, was gerade in der Welt vor sich geht?

Es ging um vieles an dem Abend: Um Geheimnis- und Quellenschutz, ethischen Ehrenkodex der Journalisten, gewisse Pflichten, die trotz der Medienfreiheit bestehen… Und schon haben wir den Punkt erreicht, um den sich der ganze Abend drehte. Um die Medienfreiheit. Die Medienfreiheit ist, genauso wie Rechtskonformität, einer der Grundpfeiler der Demokratie, und dazu gehört auch, dass alles, was mit der journalistischen Tätigkeit zu tun hat, mit journalistischer Sorgfalt erledigt wird, das heißt, dass der gute Journalismus wahrheitsgemäße, umfassende, lebensrelevante Informationen transportiert.

Als Juristin in Ausbildung hat mich der „Ibiza-Fall“ nicht nur aus Gründen der Korruption, Bestechlichkeit, Freunderlwirtschaft vom Feinsten usw interessiert. Vor allem war dadurch mein Bild von der politischen Macht erschüttert, und deshalb war ich neugierig zu hören, was angesehene Juristen und Journalisten dazu sagen. Man verrät natürlich kein Geheimnis, wenn man sagt, es wäre ein „offenes Geheimnis“, dass auch, aber vor allem in der Politik gewisse Dinge nicht unbedingt so verlaufen wie sie verlaufen sollten. Das war meine Meinung von der Politik auch schon vor der Ibiza-Affäre. Aber als all dies bekannt wurde, habe ich eine lange Zeit gar nicht gewusst was ich, als Juristin in spe, denken soll oder wie ich je wieder der Aussage eines Politikers trauen kann. Es ist vielleicht dramatisch dargestellt, aber die Kernaussage ist klar: Als eine Jusstudentin, die die ordnungsgemäße Seite des Rechts vermittelt bekommt, als eine Person, die an einen Rechtsstaat glaubt, und sich denkt, Bundesgesetzblätter und Gesetzbücher seien dazu da, dass alles in geordneten Bahnen verläuft, bin ich nach dieser Diskussion zu noch mehr Nachdenken motiviert.

Bewegend, was Medien beherrschen können

Geht es also wirklich um eine vierte Gewalt, um die Medien, die tatsächlich stärker sein können als Gesetzesbücher, Regierungen und Parlamente? Ich wusste schon immer, dass Worte vieles bewegen können: Die Sprache ist die Waffe der Juristen, dennoch verbinde ich mit dieser geschriebenen oder gesprochenen Sprache auch eine große Faszination – und ich meine diese Faszination weder im negativen noch im positiven Sinne. Es ist einfach faszinierend im Sinne von bewegend, dass die Medien beherrschen können (bringen unter Umständen einen Staat ins Schwanken und stürzen eine Regierung). Sie beherrschen, denn sie geben die Informationen preis. Und Informationen sind Wissen. Und Wissen ist Macht.