115.000 Euro als Gesichtsmodell für einen Roboter

Das britische Unternehmen Geomiq sucht für einen ungenannten Hersteller ein Gesichtsmodell, das einem Roboter spendiert werden soll. Bewerber sollten „liebenswürdig und freundlich sein“.

Metallisch, kalt und als unpersönlich werden Roboter allgemein angesehen. Hersteller versuchen seit jeher ihre Maschinen menschlicher zu gestalten. Große Augen, kleiner Mund, angedeutete Stupsnasen sollten Barrieren abbauen. Bei dem Assistenzroboter Pepper funktioniert das gut. Das britische Unternehmen Geomiq geht deutlich weiter. Für eine nicht näher genannte Firma ist man auf der Suche nach einem Gesichtsmodel. Der "Spender" wird mit umgerechnet 115.000 Euro entlohnt.

Geomiq kann aus vertraglichen Gründen die Firma, die auf der Suche nach dem menschlichen Antlitz ist nicht nennen. So viel ist aber klar: Dieses Unternehmen arbeitet an einem "hochmodernen humanoiden Roboter", der in Altersheimen zum Einsatz kommen soll. Tausende Male soll das Gesicht des Freiwilligen reproduziert werden.

Bewerber sollen "liebenswürdig und freundlich" aussehen. Sie sollten sich aber auch vorstellen können, als Robotergesicht verewigt zu sein.

>>> Geomiq