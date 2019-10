So groß ist der ökologische Fußabdruck der Stars

Stars verursachen bis zu 10.000 Mal mehr Emissionen als der Durchschnittsbürger. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie an der schwedischen Lund Universität.

Wasser predigen und Wein trinken. Das wurde nicht nur Prinz Harry und Herzogin Meghan vorgeworfen, die sich zwar für den Klimaschutz einsetzen, trotzdem in wenigen Wochen einige Male mit dem Privatjet flogen. Ähnlich sei es bei anderen Prominenten, die bis zu 10.000 Mal mehr CO2-Emissionen verursachen als eine Durchschnittsperson. Diese Rechnung stellte Stefan Gössling, Professor für Service Management und Service Studies an der Lund University in Schweden auf.

2018 liegt der globale Durchschnitt bei fünf Tonnen CO2 pro Person, 115 kg CO2 entfallen jährlich aufs Fliegen. Doch was jeder dazu beiträgt, ist sehr unterschiedlich. Auch was die Emissionen zwischen Arm und Reich angeht.

Um diese Diskrepanzen noch mehr zu verdeutlichen, hat er sich die CO2-Rate von Promis im Jahr 2017 angeschaut. "Sehr reiche Menschen kommen in Haushaltsstudien sehr selten vor. Deshalb habe ich mir den Jet-Set-Lifestyle von zehn Prominenten anhand ihre umfassenden Social-Media-Präsenz angeschaut", schreibt der Professor.

Wenige Menschen verbrauchen viel CO2

Gössling hat die Reiseinformationen untersucht, die die Stars auf Twitter, Facebook und Instagram teilen. Es sei also durchaus möglich, dass die Stars einige Flüge mehr unternommen hätten, so der Wissenschaftler. Die Start- und Endpunkte der Reise, der verwendete Flugzeugtyp und die zurückgelegte Entfernung wurden ausgewertet. Daraus wurde der wahrscheinliche Kraftstoffverbrauch und die damit verbundenen Emissionen berechnet.

Die Ergebnisse legen nahe, so der Professor, dass ein geringer Anteil der Menschheit eine sehr wichtige Rolle bei der globalen Erwärmung spielt. Dabei geht es nicht nur um Prominente, sondern auch um wirtschaftliche, kulturelle und politische Eliten.

Spitzenreiter in den Berechnungen ist Bill Gates, der 2017 mehr als 1600 Tonnen CO2 alleine durchs Fliegen verbrauchte.

Anzahl der Flüge Emmissionen in Tonnen an CO2 Bill Gates 356 1629.4 Paris Hilton 286 1261.3 Jennifer Lopez 233 1051.0 Oprah Winfrey 139 615.6 Mark Zuckerberg 110 485.1 Meg Whitman 86 379.3 Karl Lagerfeld 24 105.8 Felix von der Laden 139 29.6 André Schürrle 86 18,3 Emma Watson 71 15.1

>> Abstract zur Studie

>> www.theconversation.com

(chrile)