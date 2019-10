Finanzkrise bei Austria Wien: Droht Punkteabzug?

(c) APA (HERBERT P. OCZERET)

Der Wiener Fußballverein hat faktisch keinen Geldpolster. Kann der Verein die Lizenzauflagen nicht erfüllen, drohen Sanktionen.

Die finanzielle Lage bei Fußball-Bundesligist Austria Wien ist angespannt, berichtet der "Kurier". Derzeit sei kein Geldpolster da, weshalb der Verein bei der Bundesliga Finanzunterlagen nachreichen muss. Der Ausbau der Generali Arena in Wien Favoriten hat mehr Geld verschlungen als ursprünglich budgetiert, Rückzahlungen an die Bank müssen geleistet werden. Ohne Europacup-Teilnahme fallen zudem dringend nötige Sponsorengelder weg. Der lukrative Verkauf eines Spielers scheint auch nicht in Sicht.

Der Senat 5 der Bundesliga prüft aktuell die am 15. Oktober eingereichten Unterlagen. Kann der Verein die Lizenzauflagen nicht erfüllen, drohen Sanktionen. Diese können von einer Ermahnung bis hin zu Geldstrafen und einem Punkteabzug in der Meisterschaft reichen. Auch ein Lizenzentzug wäre möglich.

Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer will dem Bericht zufolge allerdings noch keine entsprechenden Alarmsignale vernommen haben, meint aber gleichzeitig, dass ein Punkteabzug sicher möglich sei. Markus Kraetschmer, Vorstand der Austria AG, rechnet nicht mit Sanktionen. „Ich bin ruhig und gelassen“, sagt er.

(Red.)