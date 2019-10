Wir liefern Ihnen Nachrichten, die besten Stücke aus unserem Magazin und aktuellen Diskussionsstoff.

Innenpolitisch ist heute schon einiges geschehen. Während ÖVP-Chef Sebastian Kurz noch „einige Wochen“ lang mit den Neos sondieren wollte, pocht deren Chefin, Beate Meinl-Reisinger, auf richtige Verhandlungen. Sie teilte daher nach dem heutigen Treffen mit, die Sondierungsgespräche mit der ÖVP nicht fortführen zu wollen (mehr dazu).

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher, der am Mittwoch als Abgeordneter im Nationalrat angelobt wurde, hat indes bekannt gegeben, dass die Leykam AG ab November neben ihm einen zweiten Vorstand erhalten wird. Lerchers Gehalt wird ab 1. November auf 2500 Euro reduziert. Mehr dazu.

Auch eine zweite frischgebackene Nationalratsabgeordnete lässt von sich hören: Philippa Strache ist ihr Parteiausschluss „völlig wurscht“. „Ich schaff das auch allein“, sagte heute die frischgebackene „wilde“ Nationalratsabgeordnete, die von der FPÖ ausgeschlossen wurde. Mehr dazu.

Und was wird nun aus der Message Control? Der Begriff ist vorbelastet und müsste für eine türkis-grüne Koalition entsorgt werden. Doch das Prinzip könnte bleiben - wenn auch in abgeschwächter Form, schreibt Thomas Prior. Wie sich die Strategen von ÖVP und Grünen auf eine gemeinsame Regierung vorbereiten. Und wer sie sind. Mehr dazu. [premium]

39 Tote in Lkw: Bei den 39 am Mittwoch in einem Lastwagenanhänger in England entdeckten Leichen handelt es sich um chinesische Staatsbürger.

Eklat im US-Kongress: Republikanische Abgeordnete stürmten einen abhörsicheren Raum im Keller des US-Kongress, um die Zeugenaussage einer Pentagon-Mitarbeiterin zu verhindern, die Belastendes gegen US-Präsident Trump vorbringen könnte. Mehr dazu.

Punkteabzug für Austria Wien? Der Wiener Fußballverein hat faktisch keinen Geldpolster. Kann der Verein die Lizenzauflagen nicht erfüllen, drohen Sanktionen. Mehr dazu.

Don Carlos Trickkiste stoppt Salzburg: Um die bemerkenswerte Serie von Red Bull Salzburg - drei Jahre ohne Heim-Niederlage - zu stoppen, hat Napoli-Starcoach Carlo Ancelotti hoch gepokert. Mehr dazu. [premium]

Ein VW-Bus als Fünfsternehotel: Timo Völker schreibt über schöner wohnen auf der Straße: Der VW California sei eine Ikone der Reisemobile – und ein lukrativer Bestseller der Marke. Dabei fehlt ihm, was größere Exemplare der Gattung haben. Mehr dazu. [premium]

