Grundeigentümer schicken Skigebiet in den Konkurs

Der Betreiber des kleinen Salzburger Skigebiets Gaißau-Hintersee hat 1,8 Millionen Euro Schulden und ist wegen ausständiger Pachtzahlungen in den Konkurs geschickt worden.

Über das Vermögen der Gaissauer Bergbahn GmbH wude am Donnerstag am Landesgericht Salzburg ein Konkursverfahren eröffnet. Laut Gläubigerschutzverband KSV1870 betragen die Passiva des Unternehmens 1,8 Millionen Euro. Zum Insolvenzverwalter wurde der Halleiner Anwalt Walter Hochsteger bestellt.

Eingebracht wurde der Insolvenzantrag von Grundeigentümern, darunter zwei Almgenossenschaften, aufgrund aussstehender Pachtzahlungen. Bereits im Mai hatten auch die Österreichischen Bundesforste (ÖBF) als der größte Grundbesitzer im Skigebiet auf Vertragsauflösung mit den Bergbahnen geklagt.

"Bis heute wurden weder die offenen Forderungen beglichen noch die vertraglich vereinbarte Bankgarantie erbracht", sagte ÖBF-Sprecherin Pia Buchner Anfang Oktober zur APA.

Das in der Nähe der Stadt Salzburg gelegene Skigebiet mit neun Liften ist für die Gemeinden Krispl-Gaißau und Hintersee wirtschaftlich wichtig. Es verfügt über keine künstliche Beschneiung und ist deshalb von Naturschnee abhängig. Der chinesische Geschäftsführer der Bergbahnen, Zhong Hui Wang, hatte Ende 2018 in einer Videobotschaft Investitionen in der Höhe von bis zu 33 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt. Und er wies damals darauf hin, in den vergangenen Jahren bereits mehr als sieben Millionen Euro in den Betrieb des Skigebiets und in die Region gesteckt zu haben.

Dennoch standen im vergangenen Winter die Lifte trotz bester Verhältnisse still. Und auch für die kommende Saison dürfte es wenig Hoffnung auf einen Betrieb geben. Selbst wenn die Eigentümer noch grünes Licht geben sollten: Den Bergbahnen fehlt es an Personal, auch notwendige Revisionsarbeiten wurden nicht durchgeführt.

Das Land Salzburg wäre auf jeden Fall bereit, Investitionen in Lift- und Beschneiungsanlagen mit maximal zwei Millionen Euro zu fördern.

Die "Gaissauer Bergbahn GmbH" befindet sich seit 2016 zu 75 Prozent im Besitz der chinesischen J&Y Holding Group Ltd. in Peking. Der frühere Haupteigentümer Gernot Leitner ist mit seiner Masterconcept Consulting GmbH mit acht Prozent beteiligt. Zehn Prozent hält der Hinterseer Hotelier Albert Ebner, sieben Prozent besitzt die SPDM GmbH in Wien. Im Jänner 2017 stellten die Bergbahnen nach wirtschaftlich turbulenten Jahren einen Antrag auf Insolvenz, um mit einer Entschuldung den Betrieb langfristig abzusichern. Der Sanierungsplan wurde mehrheitlich angenommen, die Gläubiger erhielten damals eine 30-Prozent-Quote.