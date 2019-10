Regisseure vs. Marvel: Wer legt sich da mit Helden an?

Drucken

Kommentieren Hauptbild • Das sei kein wahres Kino, sagt Regie-Altmeister Martin Scorsese über Marvel-Filme. Fans sind empört, Filmemacher traurig - und Robert Downey Jr. („Iron Man“) nimmt's gelassen. (c) Disney

Eine „Invasion“ von „abscheulichen“ Filmen bedrohe das Kino, meinen Hollywoods ranghöchste Regisseure. Die Superheldenfraktion widerspricht aufs Höflichste.

Die Fähigkeit, seine Gegner stummzuschalten, ist selten in den Superheldenuniversen von Marvel und DC (wenn auch nicht völlig unbekannt). So mancher in seiner Ehre gekränkter Leinwandheld würde angesichts der jüngsten Diskussionen in Hollywood vielleicht gerne einigen der angesehensten Regisseure das Maul stopfen. Es häufen sich nämlich gerade die Wortmeldungen von Filmkapazundern, die von der Schwemme moderner Superheldenblockbuster gar nichts halten: Diese seien „abscheulich“, eine Gefahr für das Kino und definitiv keine Kunst, lauten die Urteile, die gerade die Branche beschäftigen.