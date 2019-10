Parteien investierten weniger in Nationalratswahlkampf

2017 waren die Ausgaben für die Wahl mehr als doppelt so hoch gewesen als dieses Jahr.

Die Werbeausgaben der Parteien für den Nationalratswahlkampf sind heuer deutlich niedriger ausgefallen als 2017. Das geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des Focus Instituts hervor. Insgesamt wurden knapp 9 Millionen Euro in klassische Werbung investiert (ohne Social Media, Google u.Ä.). Am meisten Geld gab die SPÖ aus.

Der Bruttowerbeaufwand der Parteien in den Medien Print, Außenwerbung, TV, Online, Radio und Kino belief sich zwischen Juli und September 2019 auf 8,996 Millionen Euro. Im Vorfeld der Nationalratswahl 2017 (Juli bis Oktober) war er mit 19.471 Millionen Euro mehr als doppelt so hoch.

Am meisten investierte heuer die SPÖ: Sie gab 3,384 Millionen Euro aus, ein Anteil von 38 Prozent am Bruttowerbeaufwand. 2017 waren es 5,225 Millionen Euro (27 Prozent). Der Spitzenreiter aus 2017 mit damals 6,256 Millionen Euro, die ÖVP, kam heuer mit 2,337 Millionen (26 Prozent) nur auf Platz 2. Am drittmeisten und ebenfalls deutlich weniger als 2017 (4,194 Millionen Euro) gab die FPÖ mit 1,566 Millionen Euro (17 Prozent) aus.

Die Neos investierten dagegen mehr als noch vor zwei Jahren: Sie wendeten heuer 1,47 Millionen Euro (16 Prozent) auf (2017: 1,239 Millionen). Auch die Liste Jetzt gab etwas mehr als 2017 (8.000 Euro) aus, mit 98.000 Euro war es aber auch heuer am wenigsten (1 Prozent).

Sehr gering war auch der Werbeanteil der Grünen: Sie wendeten lediglich 141.000 Euro für Werbung auf (2 Prozent). Vor zwei Jahren hatten sie noch 2,549 Millionen Euro investiert.

Der größte Anteil der politischen Werbegelder floss im heurigen Wahlkampf in Printmedien (52,5 Prozent), gefolgt von Außenwerbung (33,3 Prozent), Online-Werbung (9,2 Prozent), TV (3 Prozent), Radio (1,3 Prozent) und Kino (0,7 Prozent). Auf TV-Werbung setzte fast ausschließlich die SPÖ, im Kino warben vorrangig die Neos.

Für Werbung auf Facebook und Instagram, die in der Focus-Erhebung nicht berücksichtigt wurden, haben die Parteien und parteinahe Accounts laut der Werbebilanz des Konzerns in den 90 Tagen vor der Nationalratswahl 1,5 Millionen Euro ausgegeben. Spitzenreiter waren SPÖ und FPÖ, die - inklusive Landesparteien und einzelner Politiker - jeweils über 400.000 Euro investiert haben. (APA)