Motorrad: 400. WM-Start für Valentino Rossi

Motorrad-Legende Valentino Rossi bestreitet am Sonntag in Phillip Island seinen bereits 400. WM-Lauf. „Das ist etwas, das man nicht erwartet!"

Motorrad-Legende Valentino Rossi bestreitet am Sonntag in Phillip Island seinen bereits 400. WM-Lauf. "Il Dottore" (der Doktor), wie der 40-jährige Italiener genannt wird, hat es in der Topkategorie (MotoGP und 500 ccm) bisher auf 89 GP-Siege gebracht und ist damit Rekordhalter vor seinem Landsmann Giacomo Agostini (68.). Der aktuelle Serien-Champ Marc Marquez aus Spanien hält jedoch schon bei 54.

"Das ist etwas, das man nicht erwartet", meinte Rossi am Donnerstag zu seinem bevorstehenden 400er - eine Marke, die noch niemand in der 70-jährigen Motorrad-WM-Geschichte erreicht hat. "Wenn du 17 bist, dann wirkt ein Typ mit 25 Jahren auf dich wie dein Großvater", erinnerte sich der neunfache Weltmeister (davon sieben Mal in der Königsklasse/zuletzt 2009) an sein WM-Debüt vor 23 Jahren. "Und jetzt bin ich 40 und weiß noch immer nicht, wann ich meine Karriere beenden werde. Das muss man sich einmal vorstellen."

Besonders freut Rossi, dass er sein Jubiläumsrennen auf Phillip Island fahren kann. Mit der australischen Rennstrecke verbindet er vor allem gute Erinnerungen, hat er dort doch schon acht GP-Siege (zuletzt 2014) gefeiert. Und auch im nächsten Jahr sollte Rossi in "down under" wieder am Start stehen, denn sein aktueller Vertrag mit Yamaha läuft noch bis Ende 2020.

In dieser Saison reichte es für den Mann mit der Nummer 46 bisher noch nicht zum Sieg. Zweite Plätze in Argentinien und Texas zum Frühlingsbeginn sind die einzigen Podestplätze von Rossi in diesem Jahr. In der WM liegt er drei Rennen vor Schluss mit 145 Zählern an der siebenten Stelle. Der 14 Jahre jüngere Honda-Pilot Marquez, der heuer zum bereits sechsten Mal MotoGP-Champion wurde, hat 205 Punkte mehr auf dem Konto.