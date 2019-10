Vertrauen in die Politik sinkt wieder

Nach einem Anstieg im Vorjahr sinkt das Vertrauen in die Politik.

Hatten im Vorjahr Politiker wieder steigende Vertrauenswerte aufgewiesen, so ist heuer das Vertrauen in die Politik wieder gesunken. Das geht aus einer Umfrage der „Initiative Mehrheitswahlrecht“ hervor, die im Oktober vom Meinungsforschungsinstitut OGM durchgeführt wurde. 70 Prozent der Befragten gaben an, dass sie wenig bis gar kein Vertrauen in die Politiker haben. Am meisten vertraut wird noch dem Bundespräsidenten und den Politikern auf Gemeindeebene.

Der Sprecher der Initiative, der frühere Zweite Nationalratspräsident Heinrich Neisser (ÖVP), plädierte für raschere Sondierungsgespräche für die Bildung einer neuen Regierung. Man habe den Eindruck, Österreich sei eine „Sondierungsrepublik“ geworden. Dabei stehe Inszenierung im Vordergrund und das Motto heiße offenbar: „Sondieren statt regieren.“ (Red.)



