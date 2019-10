26. Oktober: Heer und noch viel mehr

Leistungsschau, „Ostarrichi“-Urkunde oder doch Eislaufen? Ein Überblick.

Der Nationalfeiertag hat in Österreich seine fixen Rituale: Um 9 Uhr erfolgt wie gewohnt die Kranzniederlegung des Bundespräsidenten am Heldendenkmal (Äußeres Burgtor), um 9.30 Uhr folgt die Kranzniederlegung der Bundesregierung unter Kanzlerin Brigitte Bierlein.

Zu diesem Zeitpunkt ist die Leistungsschau des Bundesheeres auf dem Heldenplatz schon voll im Gange, die wie immer mit der Angelobung von mehr als 1000 Rekruten weitergeht. Nicht ganz wie sonst verläuft die Leistungsschau selbst, die diesmal nur auf dem Heldenplatz (früher gab es mehrere Standorte) stattfindet – und auch deutlich kleiner ist als sonst: Das Heer möchte so auf seine prekäre finanzielle Lage aufmerksam machen. Wer aber Radpanzer, Sanitätsfahrzeuge, Garde und Schutz- und Spürhunde sehen will, wird das (bis 17 Uhr) trotzdem tun können.

Eine Besonderheit im heurigen Jahr findet sich im Haus der Geschichte: Erstmals seit zwei Jahrzehnten ist die Original-„Ostarrichi-Urkunde“ zu sehen, in der im Jahr 996 zum ersten Mal der Name „Österreich“ erwähnt wurde. Die Urkunde wird noch bis 3. November ausgestellt, am Nationalfeiertag ist der Eintritt aber frei.

Tausende Menschen werden am Samstag die Gelegenheit nutzen, einen Blick in die Amtsräume der Republik zu werfen: Ab 12 Uhr empfangen Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer Besucher in der Präsidentschaftskanzlei, ab 15 Uhr findet – erstmals – im Inneren Burghof das „Österreich“-Fest mit Percussionist Martin Grubinger statt. Auch das Bundeskanzleramt, das Außen- und Bildungsministerium, das Parlament, der Wiener Justizpalast und der Verfassungsgerichtshof laden zum Tag der offenen Tür. Wie schon in den Jahren zuvor haben auch alle Museen der Nationalbibliothek (u. a. Prunksaal, Literatur- und Papyrusmuseum) bei freiem Eintritt geöffnet. (mpm)

Der Nationalfeiertag hat auch abseits von Leistungsschau und Besuch in den Ministerien seine Traditionen: So startet rund um den 26. Oktober verlässlich die Eislaufsaison in Wien – der Wiener Eislaufverein am Heumarkt sperrt am Freitag bei freiem Eintritt erstmals auf, am Nationalfeiertag geht es dann offiziell los (www.wev.or.at).

Die warmen Temperaturen mögen sich für viele noch nicht so recht nach Eislaufwetter anfühlen – tatsächlich ist aber die Kühlung der Eisfläche auch bei 20 Grad technisch kein Problem – und Eislaufen in Pulli oder T-Shirt hat durchaus auch seinen Charme. Auch die Kunsteisbahn Engelmann startet am Samstag in die Saison (www.engelmann.co.at). Auf den Eistraum beim Rathaus muss man noch bis 15. November warten.

Das Kürbisfest am Himmel am Nationalfeiertag hat ebenfalls mittlerweile Tradition. Steirische Kürbisbauern verkaufen, genau, Kürbis, Schilcher-Sturm oder Schnäpse. Für Kinder gibt es Kürbis-Schnitzen, sie können aber auch unter professioneller Anleitung einen Drachen bauen (und gleich steigen lassen).

Rund um den Nationalfeiertag gastiert auch stets die Modellbaumesse in Wien. Bis inklusive Sonntag treffen sich hier Modellbauinteressierte und viele, viele Familien, die den Miniatur-Eisenbahnen zusehen. Zeitgleich finden auf der Messe Wien heuer auch die Lebenslust-Seniorenmesse mit zahlreichen Vorträgen und Show-Programm so wie die Ideenwelt-Messe – eine Messe rund um kreative Tätigkeiten inklusive vieler Workshops – statt. (Infos: www.messe.at)

Ihren 20. Geburtstag begeht am 26. Oktober auch die Anti-Rassismus-Beratungsstelle Zara: Gefeiert wird unter dem Motto „Pfeif' auf Rassismus“ ab 19 Uhr in der Expedithalle (Brotfabrik) – unter anderem mit maschek, 5/8erl in Ehr'n und Clara Luzia. Tickets: www.zarafeiert.at (mpm)