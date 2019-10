Neue Notschlafstelle

Das Haus Elisabeth der Caritas, die erste Notschlafstelle für Frauen, eröffnet Anfang November.

Salzburg. Einige Metallbetten, saubere Matratzen, ein paar Decken, absperrbare Kästchen, ein paar Tische und eine kleine Küche für warme Mahlzeiten: Im neuen Haus Elisabeth der Caritas Salzburg steht schon alles für die ersten Gäste bereit. Anfang November eröffnet in der Stadt Salzburg die erste Notschlafstelle, die sich nur an Frauen wendet. Insgesamt 20 Plätze stehen für Schutz suchende Frauen während der Wintermonate bereit.

Bisher gab es nur gemischte Einrichtungen oder Plätze nur für Männer. Dabei sei die versteckte Obdachlosigkeit vor allem bei Frauen ein großes Problem, ist sich Torsten Bichler, Armutsexperte der Salzburger Caritas, sicher.

1,2 Millionen armutsgefährdet

Das Haus Elisabeth ist aber nicht nur eine Notschlafstelle. Sondern es bietet außerdem ein Tageszentrum, in dem arme und armutsgefährdete Menschen Zeit verbringen, duschen können und eine warme Mahlzeit erhalten.

Willkommen sind im Haus Elisabeth auch Menschen, denen es gut geht und die mit jenen, die am Rand der Gesellschaft leben, ins Gespräch kommen wollen. Laut Statistik ist dieser Rand nicht klein: In Österreich sind 1,2 Millionen Menschen armutsgefährdet oder von Armut betroffen, sagte Caritas-Präsident Michael Landau am Donnerstag anlässlich des Beginns der neuen Kampagne für Inlandshilfe der Caritas.

Allein in Salzburg leben 17.000 Menschen in Armut. Das Haus Elisabeth – untergebracht in den Räumlichkeiten der ehemaligen Elisabethbühne – schließt eine Lücke im Beratungs- und Versorgungsangebot. Es will aber auch eine „Bühne des Lebens“ sein und mit Kulturangeboten oder Workshops Armut in der Öffentlichkeit stärker thematisieren. (c. l.)