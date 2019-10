Hilfe abseits der Suchtklinik

(c) Getty Images/RooM RF (Dulin)

Die Zeit nach einem stationären Aufenthalt ist oft die schwierigste. Das will man mit dem ambulanten Ansatz umgehen.

Ein Konzept, das ambulante Behandlung ermöglicht, soll für Patienten wieder Alltag simulieren. Nun wird es in Wien ausgeweitet.

Wien. Die Behandlung von Alkoholismus ist langwierig – und komplex. Das Projekt „Alkohol. Leben können“ hat hier einen besonderen Ansatz gefunden – die ambulante Behandlung. Am Donnerstag wurde bekannt, dass es nun kein Pilotprojekt mehr, sondern ein regulärer Bestandteil der Wiener Gesundheitsversorgung ist – und ausgeweitet wird.

Konkret heißt das: Künftig werden durch mehr Kapazitäten bis zu 2000 Aufnahmen pro Jahr möglich sein. Zur Orientierung: Seit dem Projektstart 2014 wurden rund 6500 Personen behandelt. Die Altersspanne reicht hier vom 17- bis zum 80-Jährigen. In Wien gelten insgesamt zwischen 35.000 und 75.000 Menschen als alkoholabhängig. Weitere 135.000 bis 175.000 weisen problematischen Alkoholkonsum auf.

„Viele Klienten wollen nicht aus ihrem Alltag herausgenommen werden“, erklärt Barbara Gegenhuber, Geschäftsführerin der Therapieeinrichtung Schweizer Haus Hadersdorf in Penzing. Seit 2014 wird das kostenlose Konzept in mehreren Wiener Einrichtungen angewendet, unter anderem hier. Der erste Schritt sei, dass sich ein Alkoholkranker im regionalen Kompetenzzentrum meldet, erklärt Gegenhuber. „Dort wird dann mit dem Patienten ein Behandlungsplan erstellt.“

Besprochen wird auch, ob ein ambulanter oder stationärer Aufenthalt passend ist. „Man kann nicht alle Alkoholentzüge ambulant durchführen“, so Gegenhuber. „Man muss abwägen, wann es sinnvoll ist, etwa aus medizinischer Sicht.“ Ein großer Anteil könne aber ambulant behandelt werden.

Frühstück und Therapie

Wie oft man tatsächlich in die Einrichtung kommt, sei unterschiedlich, mindestens aber einmal im Monat. Eine intensive Form sei die ganztägige Therapie: „Das kennt man sonst eher aus Reha-Maßnahmen von Rückenleiden“, sagt Gegenhuber. Man kommt ab 8 Uhr zum Frühstück, arbeitet im Garten oder in der Kreativwerkstätte, hat verschiedene Psychotherapien und geht um 16 Uhr wieder nach Hause. „Das bringt Tagesstruktur, eine Simulation von Alltag. So kann man sich wieder langsam daran gewöhnen.“

Den Vorteil der ambulanten Behandlung schätzt Gegenhuber. Denn die Phase nach einem stationären Entzug sei die schwierigste. „Man muss vielleicht eine Wohnung suchen, trifft wieder alte Freunden und wird plötzlich mit lauter Problemen konfrontiert.“ Bei der ambulanten Form könne man diese Probleme schon während der Therapie behandeln – und bewältigen. Die Zahlen einer Evaluierung geben ihr recht. Demnach soll es bei 68 Prozent der Patienten zu einer positiven Veränderung im Konsumverhalten kommen. Dies sei auch der Grund, warum das gemeinsame Projekt von der Pensionsversicherungsanstalt (PVA), der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) und der Stadt nun ausgeweitet wird.

Von dem Behandlungskonzept sollen nicht nur Patienten, sondern auch PVA, WGKK und die Stadt profitieren. Man spare rund 40 Prozent der Kosten im Vergleich zu alternativen Behandlungen. „Jeder hier investierte Euro erspart der Gesellschaft ein Vielfaches an Folgekosten“, so Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). (wal/APA)