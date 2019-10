Haselsteiner gründet private Frachtbahn

(c) APA/HANS KLAUS TECHT (HANS KLAUS TECHT)

Haselsteiner will auch Güter befördern.

Nach der Westbahn für den Personenverkehr soll der Güterverkehr 2021 in Vollbetrieb gehen.

Wien. Drei Monate ist es her, dass die private Westbahn Schlagzeilen machte. Mit ihrem Plan nämlich, alle ihre 17 Züge an die Deutsche Bahn zu verkaufen. 15 neue Züge wurden bestellt, zu günstigeren Konditionen. Und Westbahn-Eigentümer Hans Peter Haselsteiner hielt mit der Begründung auch nicht hinterm Berg: „Ich habe keinen Goldscheißer im Keller“, sagte er. Die Westbahn, die die Strecke Wien–Salzburg bedient, habe seit ihrem Start im Jahr 2011 83 Mio. Euro Verlust angehäuft. Mittlerweile könnte man meinen, dass Haselsteiner im Keller doch fündig geworden ist. Er plant jetzt nämlich eine private Güterbahn.

Die Frachtbahn Traktion GmbH ist gerade in Gründung, wie Haselsteiner am Donnerstag vor Journalisten erklärte. „Wir gehen davon aus, dass wir 2020 unsere ersten Züge auf Schiene haben werden“, der Vollbetrieb sei für 2021 geplant, sagte der künftige Frachtbahn-Geschäftsführer Reinhard Bamberger. Der hat als langjähriger Vorstand der ÖBB Rail Cargo entsprechende Erfahrung in dem Bereich. Co-Initiator des Projekts ist außerdem Berater Jan Klima, Sohn des einstigen SPÖ-Kanzlers Viktor Klima.

Unterschiede zur Westbahn

Als durchaus hehres Ziel wurde der Klimaschutz angegeben: Es sollen mehr Güter von der Straße auf die Schiene gebracht werden. Aber rechnen muss sich das Ganze natürlich schon auch. Da gibt sich Haselsteiner zuversichtlich: Die Frachtbahn werde „bescheidene Synergien“ mit der Westbahn haben – in Form eines Dienstleistungsvertrags. „Die einen kriegen Entlastung in ihren Overheads, die anderen sparen sich Personal“, so Haselsteiner.

Aber grundsätzlich werde die Frachtbahn von Anfang an die Kostendeckung erreichen, im Gegensatz zum Personenverkehr. Das neue Unternehmen werde im Wesentlichen Lokomotiven vermitteln, das daran anzuhängende maßgefertigte rollende Material werde überwiegend von den Kunden beigestellt.

Die Vorleistung sei also relativ gering: Frachtbahn werde mit zwei bis drei Lokomotiven starten, und die würden gemietet oder geleast. Bamberger: „Wir konzentrieren uns auf das Traktionsgeschäft – also auf das Ziehen –, den Rest haben unsere Kunden zur Verfügung.“

Und, noch ein Unterschied zur Westbahn: Während der Personenverkehr auf Wien–Salzburg beschränkt ist, wird die Güterbahn ihren Fokus in Zentraleuropa haben. Das Unternehmen werde von Wien aus gesteuert, es werde aber für entsprechende Anbindungen nach Antwerpen, Hamburg und Triest gesorgt. „Wir wollen die Kette durchgängig aus einer Hand anbieten“, heißt es.

Der größte Unterschied: Die Frachtbahn werde sich, dank niedriger Anlaufinvestitionen, wesentlich rascher rechnen als der defizitäre Personenverkehr. Dort trete man gegen die ÖBB mit deren staatlichen Milliardensubventionen an. „Wettbewerbsfähig zu sein, ist da schwierig“, sagt Haselsteiner. Jedenfalls seien im privaten Personenverkehr Millioneninvestitionen erforderlich, ehe man überhaupt fahren könne. „Das war meine große Fehleinschätzung bei der Westbahn“, so Haselsteiner. Aufgeben werde er aber keinesfalls.

Welche Summen in die Frachtbahn investiert werden müssen, weiß Haselsteiner noch nicht. Aber „an der Investitionshürde wird das Projekt nicht leiden und schon gar nicht scheitern“. (kor.)