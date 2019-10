Wer hat die Macht?

Somewheres und Anywheres – die Ortsgebundenen und die Ortsunabhängigen, diese Aufteilung wird so schnell nicht verschwinden. Warum es die einen wie die anderen braucht. Über die liberale Elite.

Die liberalen Eliten verführen niemanden mehr, sie verhöhnen. Mit David Goodhart können wir sie als die Anywheres identifizieren: Sie sind ungebunden an einen Ort, gelten als die Gewinner der Globalisierung und vertreten progressive Werte. Auf der anderen Seite stehen die Somewheres, die Ortsgebundenen, die dennoch kein Heimatgefühl empfinden und tendenziell konservative Werte pflegen. Die Anywheres haben eine Elite beerbt, die noch in regem Kontakt zum Rest der Gesellschaft stand – und das aus gutem Grund. Sie bauten ihre Identität auf flexiblen Errungenschaften auf, auf ihrem eigenen Schaffen und konnten sich so als Individuum transzendieren. Wer hingegen seine Identität über einen Ort, eine Region oder gar eine Nation erschließt, der ordnet sich als Individuum notwendigerweise eben diesem Ort unter. Darum vertraten die Anywheres stets liberale, progressive Politik: Sie scheuten sich nicht, mutig nach vorne zu gehen, weil sie nicht an Orten, Regionen, Nationen hingen, sondern an Individuen, denen die möglichst größte Freiheit zu gewähren ist.