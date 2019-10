Wer folgt Hirscher? Vorhang auf in Sölden

Der Weltcup startet mit dem Damen-RTL am Nationalfeiertag (10/13 Uhr) auf dem Rettenbachferner.

Sölden. Der Ski-Weltcup sucht ab Sonntag den Nachfolger für Marcel Hirscher. Der Salzburger hat nach acht Gesamtsiegen in Folge die Sportbühne verlassen, Topanwärter auf die große Kugel sind der Franzose Alexis Pinturault und der Norweger Henrik Kristoffersen. Die Herren fahren an 22 Schauplätzen 44 Rennen, die Damen an 21 insgesamt 41.

In einem Winter ohne Olympia und Ski-WM sind Klassiker wie Wengen und Kitzbühel oder Lake Louise, Val d'Isère und Garmisch-Partenkirchen sowie alle Kristallkugeln die angepeilten Ziele. Bei den Herren sind mit Gesamtweltcup, RTL und Slalom – diese Wertungen gewann Hirscher – drei Kugeln auf dem freien Markt. In der Abfahrt verteidigt der Schweizer Beat Feuz den Disziplinsieg, im Super-G der Südtiroler Dominik Paris und in der Kombination Pinturault.

Österreich ist nach dem Gletscher-Auftakt mit je einem RTL auf der Damenseite noch Gastgeber in Lienz (RTL, Slalom), Zauchensee (Abfahrt, Kombination) sowie Flachau (Slalom). Manuel Feller, Michael Matt, Marco Schwarz, Vincent Kriechmayr und Co. gastieren zudem in Kitzbühel (Abfahrt, Super-G, Slalom), in Schladming sowie erstmals seit 2016 wieder in Hinterstoder mit Super-G und Kombination.

Hirscher ist nicht der einzige Szene-Star, der andere Wege gegangen ist. Ihre Karriere beendeten auch Aksel Lund Svindal (NOR), Lindsey Vonn (USA), Felix Neureuther (GER) und Erik Guay (KAN). Am Wochenende heißt es auf dem Rettenbachferner also Vorhang auf für die 54. Weltcupsaison – die Bühne gehört Mikaela Shiffrin und all denen, die Marcel Hirschers Nachfolger werden wollen.