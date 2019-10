Macrons Ungeschick bei europäischem Personal

Der frühere Finanzminister und Technologiemanager Thierry Breton soll Kommissar werden. Fachlich unumstritten, wird er sich im Europaparlament harten Fragen zu Interessenkonflikten stellen müssen.

Brüssel. Thierry Breton, 64-jähriger Vorstandschef des französischen Technologiekonzerns Atos und einst Finanz- und Wirtschaftsminister in der Endphase der Präsidentschaft von Jacques Chirac, soll neuer Kommissar Frankreichs werden. Das klare Scheitern der ursprünglichen Kandidatin, Sylvie Goulard, bei ihrer Anhörung im Europaparlament war für Präsident Emmanuel Macron ebenso peinlich, wie es für seine Kritiker als Bestätigung dient, dass der junge Überflieger im Élysée-Palast ein schlechtes Händchen in Personalfragen und kein Gespür für die Fein- und Grobheiten der Brüsseler Politikmaschine besitzt.



Breton, für den die Jahre 2005 bis 2007 in der Regierung des konservativen Premierministers Dominique de Villepin eine Karriere an der Spitze französischer Industrieriesen wie France Telecom, Orange, Thomson und Bull nur kurz unterbrachen, sei ein „Mann der Tat“, begründete Macrons Büro die Nominierung. „Er wird europäische Fragen nicht bürokratisch angehen, und das ist dem Präsidenten wichtig.“