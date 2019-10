Der Herbst auf Italiens Insel Sizilien ist die ideale Reisesaison für den, der nicht in der Sonne rösten will. Die Zwischensaison war dabei schon einmal en vogue und wird jetzt von der Urlaubsbranche wiederentdeckt.

Piedro grinst. Eine große Zahnlücke wird sichtbar. Der alte Mann in knapper Badehose und den ausgelatschten Schlapfen an den Füßen hat guten Grund für gute Laune, denn es gibt Bisse an diesem späten Oktobertag. Schon die dritte Muräne hält er am Haken.