Open air übernachten auf dem obersten Deck

Es gibt Grandes Dames unter den Passagierschiffen. Dinieren bei Sonnenuntergang, Champagner zum Frühstück, Baden von Bord aus oder sich den Jet-Ski reservieren – beim Yachting gehört das alles dazu.

Gast einer der beiden Sea-Dream-Jachten (Sea Dream I, Sea Dream II) zu sein, hat etwas von einer Zeitreise in die goldenen Jahre der Schiffsreisen. Damals, als es noch kein CO 2 -Gewissen gab, war es etwas Besonderes, eine weite Reise anzutreten, dann noch ein kleines bisschen exklusiver, mit dem Schiff zu reisen, und, zur Krönung, gar mit einer Jacht wie der Sea Dream. Schon auf den ersten Blick hebt sich das Schiff von den anderen im Hafen ab. Für ein normales Kreuzfahrtschiff ist es zu klein, für eine Privatjacht aber doch eine Spur zu groß, blau-weiß und zeitlos elegant.

„It's yachting, not cruising“, bewirbt der norwegische Eigentümer Sea Dream Yacht Club das luxuriöse Lebensgefühl an Bord. Tatsächlich bleiben auf so einer Reise nicht viele Wünsche offen. 112 Gäste werden von einer 95-köpfigen Crew versorgt, die exklusives Service von morgens bis abends bietet, Champagner inklusive. Schnell ist die Suite bezogen, die sich als nicht mehr ganz modern, dafür aber als Raumwunder entpuppt. Zwei Gäste können mühelos ihre Garderobe verstauen, ohne dass das Zuhause auf Zeit unordentlich wirkt. Im Badezimmer blitzt der Marmor, neben dem Fenster zur See steht eine große Zimmerpflanze, das Bett ist so gemütlich und komfortabel, dass es wie die Couch permanent zum Entspannen einlädt. Einziger Nachteil: Für die Suite bleibt wenig Zeit.

Ausblicke und Panoramen

Der Tag an Bord beginnt mit einer optionalen Yoga- oder Tai-Chi- Einheit an Deck. Die morgendliche Brise weckt die Lust aufs Frühstück, das an Deck serviert wird, sofern das Wetter mitspielt. Von Leinsamen bis zum Kaviar, vom pochierten Ei bis zum frisch gepressten Gemüse-Ingwer-Obstsaft oder gar schon eine warme Mahlzeit – alles, was das Herz oder besser der Magen begehrt, wird opulent präsentiert. Wer am Buffet auswählt, darf keinesfalls seinen Teller selbst zum Tisch tragen – sofort übernimmt ein Crewmitglied diese Aufgabe. Seitdem der Kaffee oder Tee zum ersten Mal serviert wurde, weiß die Crew, wie jeder einzelne Passagier ihn mag, und wird ihn für die Dauer des Aufenthalts so servieren, als wäre man schon immer an Bord gewesen.

Unvergesslich bleiben die Ausblicke und Panoramen während der Mahlzeiten, etwa das Frühstück in der geschwungenen Bucht von Calvi, mit Bergpanorama und Blick auf die alte Festung, oder das Dinner im Sonnenuntergang entlang der toskanischen Küste. Rechtzeitig reserviert, wird auch ein privater Tisch gedeckt.

Wer nichts auslassen will, nimmt bereits zu Mittag ein Menü der gehobeneren Klasse zu sich, selbstverständlich mit der gewünschten Weinbegleitung. Wie die Wellen des Meeres wird der Genuss in Form von Essen und Trinken in rhythmischen Intervallen zelebriert. Bevor es abends zum Mehrgänge-Dinner geht, erfrischt ein Aperitif auf dem Pooldeck.

Die Gespräche unter den Reisenden sind angeregt, ein Großteil der Gäste macht sich miteinander bekannt, schlürft den einen oder anderen Drink gemeinsam oder trifft sich spätabends in der Bar oder am Pokertisch wieder. Wer das nicht will, findet jederzeit ein ruhiges Plätzchen an oder unter Deck im Salon oder zieht sich in die Suite zurück. Unterhaltung läuft dezent im Hintergrund maximal in Form zweier Gitarrenspieler. Lob, Freude und Höflichkeit sind eine wichtige Zutat für das spezielle Lebensgefühl, das an Bord vorherrscht – man könnte es auch „Jacht-Bubble“ nennen.

Die Sea Dream kann wegen ihrer vergleichsweise geringen Größe auch in kleinen Häfen anlegen oder ankert draußen auf dem Meer. Dann geht es mit Tenderbooten an Land, zum Beispiel, um mit dem Küchenchef den Fischmarkt von St. Tropez zu erkunden. Auch Fahrräder stehen zur Verfügung. Selbstverständlich kann das Festland auch individuell besucht werden. Die Tenderboote fahren im Takt. In den schönsten Buchten kann vom Schiff aus gebadet werden, der Jachtgast darf auch den Jetski benutzen. Für die ausgesprochen entspannte Atmosphäre an Bord sorgt eine meist über Jahrzehnte eingespielte Crew. Verantwortlich dafür ist neben allen Kapitän Bjarne Smorawski. Seit 1963 ist er auf den Weltmeeren unterwegs, nichts, scheint's, könnte ihn aus der Ruhe bringen.

Bei so viel positiven Erfahrungen muss doch irgendwo ein Haken zu finden sein, meint man, doch bis auf den mächtigen Anker der Jacht ist keiner zu finden. Nur die Natur liefert einen Haken: hohen Seegang und Seekrankheit. Im Unterschied zu den gigantischen Cruise-Linern verhält sich die Jacht bei starkem Wellengang unruhig. Selbst der Kapitän erzählt, dass er auch nach Jahrzehnten auf dem Meer manchmal einen flauen Magen bekomme. Glücklicherweise gibt es Medikamente, die, rechtzeitig eingenommen, das Schlimmste verhindern. Auch das eine oder andere Gläschen soll der Seekrankheit entgegenwirken.

Apropos Gläschen. Ein solches passt auch hervorragend für eine Open-air-Nacht auf dem obersten Deck. Gegen Reservierung wird dort ein komfortables Bett aufgebaut, der Blick schweift über einen Sternenhimmel, der weit weg von der Lichtverschmutzung des Festlandes zum Träumen verleitet. Vielleicht von der nächsten Destination. Oder man vertieft sich einfach in diesen Moment mit dem starken Gefühl der Freiheit, an nichts denken zu müssen.