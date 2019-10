Acht Damen suchen die Beste ihres Fachs

Japanerin Ōsaka gilt beim Saisonfinale als Favoritin.

Shenzhen. Zwei Wochen vor den Herren in London bestreiten die besten Tennisdamen des Jahres ab Sonntag ihr achttägiges Saisonfinale in Shenzhen. Nach zuletzt dreimal Istanbul und fünfmal Singapur werden die WTA-Finals nun gleich zehn Jahre lang in China ausgetragen, Titelverteidigerin ist Jelina Switolina. Die Ukrainerin besiegte im vorjährigen Endspiel die US-Amerikanerin Sloane Stephens klar 6:2, 6:2.

Die 25-jährige Switolina ist wieder dabei, qualifizierte sich als vorletzte Spielerin für das Achter-Feld. Eine Favoritin ist nicht auszumachen. Die 23-jährige australische French-Open-Siegerin Ashleigh Barty bestreitet ihr Debüt. Gleiches gilt für die 19-jährige kanadische US-Open-Siegerin Bianca Andreescu. Mit der Japanerin Naomi Ōsaka (Australian Open) und der Rumänin Simona Halep (Wimbledon) treten auch die weiteren beiden diesjährigen Grand-Slam-Gewinnerinnen an. Weitere Teilnehmerinnen sind Belinda Bencic, Karolina Plišková und Petra Kvitová.

Geht man nach den jüngsten Ergebnissen, müsste im Bay Sports Center Ōsaka Vorteile haben. Sie hält bei zehn Siegen und zwei Turniererfolgen en suite. Ihre bisher letzte Niederlage kassierte die Asiatin bei den US Open gegen Bencic. Diese wiederum ist die erste Schweizer Teilnehmerin seit Martina Hingis 2006. Rekordsiegerin ist Martina Navratilova (USA/CZE) mit acht Titeln. In den vergangenen vier Jahren gab es vier verschiedene Siegerinnen. Große Abwesende ist die diesmal nicht qualifizierte Serena Williams.