Wolfsberger Höhenflug wurde in Istanbul gebremst

Der WAC verlor bei Istanbul Başakşehir mit 0:1. Das Aufstiegsrennen in der Gruppe ist aber weiter völlig offen.

Istanbul/Wien. Im dritten Auftritt in der Europa League musste sich der Wolfsberger AC erstmals geschlagen geben. Bei Istanbul Başakşehir versprühte die Mannschaft von Gerhard Struber trotz guten Beginns letztlich nicht den gewohnten Esprit und verlor nach einem Gegentor von Kahveci (78.) 0:1. Da Tabellenführer AS Roma gegen Gladbach durch ein Last-Minute-Gegentor 1:1 spielte, ist das Aufstiegsrennen in der Gruppe vor dem Heimspiel gegen die Türken (7. November) aber nach wie vor völlig offen.

Für die Wolfsberger war es das erste Spiel in der Türkei, in den Genuss der landestypisch heißblütigen und lautstarken Fankultur kamen sie in Başakşehir allerdings nicht. Erst 1990 gegründet, schafft der Klub mit engen Verbindungen zu Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan das Kunststück in einer 15-Millionen-Einwohner-Metropole keine Fans anzulocken. Gerade einmal 5000 Zuschauer fanden sich im 17.300 Plätze fassenden Fatih-Terim-Stadion im Nordwesten Istanbuls ein.

Der WAC zog sein gewohntes Spiel auf, presste hoch und attackierte früh. Damit hatte man die Partie unter Kontrolle, allein es gelang gegen die tief stehenden Türken nicht, die Sturmspitzen Weissman und Niangbo einzusetzen. Die Wolfsberger standen zu hoch, als dass Räume für schnelle Gegenstöße blieben, weshalb Weitschüsse von Leitgeb (12.) und Ritzmaier (27.) das einzig Zählbare waren. Von Başakşehir war bis zu einem Schuss vom Strafraumeck von Ex-Salzburger Gulbrandsen gar nichts zu sehen, am physischen Gegenmittel Rapids vom Wochenende hatte sich die Mannschaft von Okan Buruk jedenfalls kein Beispiel genommen.

Wieder der umstrittene Militär-Jubel

Nach der Pause zeigten die Türken ein anderes Gesicht, erst Kahveci (46.), dann Višća (49.) hatten die Führung auf dem Fuß (46.). Başakşehir erhöhte Tempo und Druck, der WAC fand darauf wenig Antworten, zumal die Standards von Liendl nicht in gewohnter Präzision kamenDie Wechsel von Struber ließen aber dennoch auf sich warten. Als die Partie vor sich hinplätscherte, passierte es: Sollbauer attackierte gegen Kahveci viel zu passiv, beim Schuss ins lange Eck war Kofler chancenlos – der 24-Jährige bejubelte sein Tor mit dem umstrittenen Militärgruß.

Für ein Aufbäumen fehlten dem WAC die Kräfte, stattdessen kratzte Novak einen Višća-Schuss für den geschlagenen Kofler gerade noch von der Linie (89.). Damit war der Wolfsberger Höhenflug zumindest in Istanbul einmal eingebremst.

Späte Schicksale für Gladbach und Wolfsburg

Mönchengladbach hat auswärts gegen AS Roma praktisch in letzter Sekunde einen Punkt gerettet. Der deutsche Bundesliga-Spitzenreiter holte dank eines Treffers des eingewechselten Lars Stindl in der 95. Minute aus einem zweifelhaften Handelfmeter ein 1:1. Die Italiener waren durch Nicolo Zaniolo in der 32. Minute in Führung gegangen, im entscheidenden Zweikampf nach einem Eckball hatte dieser sich gegen Stefan Lainer durchgesetzt.

Stindl war wegen der bevorstehenden Geburt seines zweiten Kindes erst am Spieltag angereist. Coach Marco Rose wechselte den Kapitän in der 76. Minute ein und ließ Lainer durchspielen. In der Gruppe J ist damit zur Halbzeit alles offen - Roma hält bei fünf, der WAC und Basaksehir bei je vier und Gladbach bei zwei Zählern.

In Pool I musste sich Wolfsburg mit Pavao Pervan im Tor aufgrund eines Gegentreffers in der 94. Minute mit einem 2:2 begnügen. Die Deutschen liegen damit in der Tabelle punktegleich mit den Belgiern in Front und haben in allen bisherigen zwölf Pflichtspielen unter Trainer Oliver Glasner noch nicht verloren. (swi/APA)