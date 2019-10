USA könnten nun doch wieder Truppen nach Syrien schicken

Das US-Pentagon könnte Dutzende Panzer nach Ostsyrien zum Schutz der Ölfelder entsenden. Nach Schätzungen von US-Medien könnte dafür eine erhebliche Anzahl an Soldaten nötig sein.

US-Präsident Donald Trump hatten den Komplettabzug der US-Truppen aus Syrien angeordnet - und damit den Weg für die türkische Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG geebnet. Nun könnte Washington seine Syrien-Taktik wieder ändern: Das Pentagon will „zusätzliche militärische Kräfte“ zum Schutz der Ölfelder im Osten Syriens entsenden. So sollen etwa Dutzende Panzer geschickt werden, berichteten US-Medien.

Die USA wollten ihre Position in der Region "in Koordination" mit den kurdisch dominierten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) verstärken, erklärte ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums am Donnerstag. Damit solle verhindert werden, dass die Ölfelder wieder in die Hände des IS oder "anderer destabilisierender Akteure" fielen.

Beim Kampf gegen die IS-Jihadisten sei die Einnahme der Ölfelder im Osten Syriens einer der größten Erfolge gewesen, sagte der Pentagon-Vertreter. Es müsse sichergestellt werden, dass der Islamische Staat auch künftig keinen Zugang zu dem Öl als Finanzierungsquelle für seine Aktivitäten gewinne. Nähere Angaben zu dem militärischen Engagement der USA macht der Pentagon-Vertreter indes nicht.

Russische Soldaten beginnen Patrouillen

Nach Schätzungen verschiedener US-Medien könnte die Zahl der nötigen Soldaten, um die bewaffneten Einheiten in der Mitte der ostsyrischen Wüste zu versorgen und schützen, größer sein als die rund 1000 aus dem Norden abgezogenen Kräfte, zum großen Teil Spezialeinheiten.

Menschen winken Mitgliedern der syrischen Armee zu. APA/AFP/SANA/-

Unterdessen begannen russische Soldaten ihre Patrouillen im türkisch-syrischen Grenzgebiet, wie sie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bei einem Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Sotschi beschlossen hatte. Der UNO-Sonderbeauftragte für Syrien, Geir Pedersen, betonte am Donnerstag, die nun gestarteten türkisch-syrischen Patrouillen in der Grenzregion seien nur eine temporäre Lösung.

Die Türkei hatte am 9. Oktober eine Militäroffensive gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Nordsyrien gestartet. Die YPG-Miliz stellt die Mehrheit der Kämpfer der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), die gegen die IS-Jihadistenmiliz gekämpft hatte. Die Türkei betrachtet die YPG-Miliz aber als Bedrohung, da sie eng mit den Rebellen der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in der Türkei verbunden ist.

(APA/AFP/dpa/Reuters)