Deutsche Behörden warnen vor dem in Deutschland und Österreich tätigen Verein „Original Play“, der Erwachsene in Kindergärten mit fremden Kindern rangeln lässt. In Niederösterreich darf der Verein ab sofort nicht mehr engagiert werden.

Gegen den in Österreich registrierten Verein "Original Play“ gibt es Vorwürfe in Zusammenhang mit Kindesmissbrauch. Das berichten die ORF-"ZiB2" und des ARD-Politikmagazins "Kontraste“. Bei "Original Play" dürfen Erwachsene mit fremden Kindern rangeln.

Nach massiver Kritik darf der Verein in Niederösterreich ab sofort nicht mehr tätig sein. Das betonte die niederösterreichische Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) am Freitag in einer Aussendung. Diese Weisung sei aufgrund der bekannt gewordenen Vorwürfe am Freitag veranlasst worden. "Hier geht es um unsere Kinder und die Sicherheit der qualitätsvollen Betreuung in den Einrichtungen des Landes und dabei ist rasches Handeln angesagt", hielt Teschl-Hofmeister fest.

Man arbeite an einheitlichen, verbindlichen Qualitätskriterien für die Arbeit mit Kindern, ließ das Bildungsministerium am Freitag wissen, nach diese nach Bekanntwerden der Vorwürfe vermehrt gefordert worden waren. "Intimität und Individualität von Kindern darf nicht tangiert werden - das ist ein Grundsatz der in allen pädagogischen Einrichtungen uneingeschränkt eingehalten werden muss", betonte man im Ministerium. "Für Körpererfahrung und Gewaltprävention gibt es pädagogische Konzepte, die ohne diese Grenzüberschreitung auskommen."

„Einladung zu Übergriffigkeit"

Laut ORF und ARD wird das Spiel „Original Play“ in deutschen Kindertagesstätten (Kitas) sowie heimischen Kindergärten und Volksschulen seit Jahren angeboten. Experten kritisierten das Angebot allerdings: "Für mich ist das eine Einladung zur Übergriffigkeit an Kindern", sagte etwa die Trauma-Expertin Michaela Huber dem ARD-Magazin. Der Verein ist in zahlreichen Kindereinrichtungen in Österreich aktiv. Spielgruppen gibt es etwa in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol, Vorarlberg und der Steiermark.

Der in Salzburg tätige Kinderpsychiater Karl-Heinz Brisch forderte rechtliche Konsequenzen: "Dieser Verein müsste sofort verboten werden, weil er in einer hochkritischen, undifferenzierten Weise Körperkontakt in einer geschützten Situation im Kindergarten zu Kindern sucht und das in einer vollkommen unkontrollierten Art und Weise."

"Original Play" wird den Berichten zufolge in Kindereinrichtungen als pädagogisches Konzept angeboten, sei aber weder von Behörden noch von Kita-Trägern unter dem Aspekt des Kinderschutzes überprüft worden. Die Initiative agiert demnach als Verein in Österreich und als Stiftung in Polen. Um "Original Play" in Kindergärten zu spielen, könne sich laut ARD jeder im Internet gegen eine Gebühr von 250 Euro für einen Workshop bei dem Verein anmelden. Sogenannte Lehrlinge würden dann die Spiele in den Kindergärten organisieren.

Mehrere Verdächtsfälle in Berlin und Hamburg

Das ARD-Magazin berichtete von sechs Verdachtsfällen in Berlin und Hamburg im Jahr 2018. Die Ermittlungsbehörden hätten die Verfahren aber nach kurzer Zeit eingestellt, weil die Kinder zu klein waren, den Eltern nicht geglaubt worden sei oder Ermittlungsfehler gemacht worden sein sollen. Der Berliner CDU-Innenpolitiker Burghard Dregger forderte die Wiederaufnahme von Ermittlungen wegen schwerer Kindesmisshandlung gegen Verantwortliche einer evangelischen Kita und ein Verbot von "Original Play" in Berliner Kindertagesstätten. Das bayrische Staatsministerium erklärte gegenüber "Kontraste": "'Original Play' hat in unseren Kindereinrichtungen nichts zu suchen."

Fred Donaldson, der Gründer der Initiative, wies im Gespräch mit dem ORF und der ARD zurück, dass seine Methode Kindesmissbrauch möglich mache. Er habe auch keine Kenntnisse über konkrete Vorfälle. "Ob es passieren kann? Theoretisch nein. Das ist ja eine andere Denkweise: Wer jemanden missbraucht, kann die Berührungen, die ich unterrichte, nicht gebrauchen", wurde er von der "ZiB2" zitiert.

Dem heimischen Bildungsministerium liegt laut "ZiB2" übrigens keine Liste an Vereinen vor, die in Kindergärten tätig sind. Die meisten Bildungsdirektionen hätten auf Anfrage nicht gewusst, was "Original Play" ist.

Kinderliga schon länger aufmerksam

"Original Play" ist bereits seit mehreren Jahren Mitglied in der Österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesundheit. Sollte es einen konkreten Verdacht gegen den Verein geben, werde die Mitgliedschaft ruhend gestellt, kündigte Caroline Culen, Geschäftsführerin der Kinderliga. Man sei jedenfalls bereits seit längeren bezüglich dieser Causa mit dem Verein in Gespräch, als erste Vorwürfe in Deutschland laut wurden. "Original Play" sei aufgefordert worden, sich "dem Thema Kinderschutz in der eigenen Organisation verstärkt zu widmen", sagte Culen. Außerdem müsse der Verein "reflektiert und kritisch auf das eigene Konzept schauen".

Die SPÖ-Bildungssprecherin und ehemalige Bildungsministerin Sonja Hammerschmid forderte "einen österreichweit einheitlichen Qualitätsrahmen für Kinderbetreuungseinrichtungen". Von einem generellen Verbot externer Anbieter halte sie nichts. "Was es aber braucht, ist eine Akkreditierungsstelle", so Hammerschmid.

Gleiche Forderungen erhob auch der Katholische Familienverband. Auch er verlangt die strengere Überprüfung von Vereinen. "Dieser Wildwuchs von externen Vereinen muss eingedämmt werden. Der Fall Original Play zeigt deutlich, dass Schulen und Kindergärten in der Auswahl der Vereine, die für den Umgang mit Kindern geeignet sind, besser unterstützt werden müssen", sagte Astrid Ebenberger, Vizepräsidentin des Katholischen Familienverbandes.

Rasche Aufklärung der Causa "Original Play" forderten am Freitag auch die NEOS, die Wiener FPÖ forderte die sofortige Auflösung des Vereins.