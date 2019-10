Nach Stellwerkstörung: Wiener U4 fährt wieder

Die Fehlersuche dauerte fast zwölf Stunden. Die U4 war zwischen den Stationen Karlsplatz und Schottenring von 7.15 bis 18.55 Uhr außer Betrieb.

Von 7.15 bis 18.55 Uhr hat eine wegen einer Stellwerkstörung erfolgte teilweise Betriebseinstellung der Wiener U-Bahn-Linie U4 am Freitag gedauert. Ursache war ein technischer Defekt. Der Fehler lag im Bereich des Stellwerks in der Station Schottenring. Dieses sei mehr als 40 Jahre alt und soll, ebenso wie ein weiteres, ungefähr gleich altes, nun umgehend erneuert werden.

An eine derart lange Störung des Betriebs wie heute könne sich bei den Wiener Linien niemand erinnern, sagte Sprecherin Barbara Pertl. Seit Freitagfrüh war zwischen Karlsplatz und Schottenring der Betrieb in beide Richtungen eingestellt.

Die Fahrgäste, die mit Durchsagen in den Stationen und auf den Bahnsteigen sowie durch Mitarbeiter an Ort und Stelle informiert wurden, seien aber "sehr verständnisvoll" gewesen, es habe kaum Beschwerden gegeben. Wie viele Passagiere von dem langen Ausfall betroffen waren, könne man nicht seriös beziffern, meinte Pertl. Da die betroffene Strecke mitten in der Stadt liegt und daher gut erschlossen ist, konnte man aber auch leicht auf alternative Linien und andere Verkehrsmittel ausweichen, deshalb gab es anders als sonst in solchen Fällen keinen Ersatzverkehr.

Insgesamt verfügt die U4 über sechs Stellwerke. Neben jenem in der Station Schottenring hat auch jenes bei der Wasserleitungswiese in Heiligenstadt schon gut vier Jahrzehnte auf dem Buckel. Die beiden Relaisstellwerke sollen nun rasch modernisiert werden.