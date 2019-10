Die Störung dauert voraussichtlich bis 10 Uhr.

Wegen einer Stellwerksstörung im Bereich Landstraße ist am Freitag in der Früh der Betrieb der U-Bahn-Linie U4 in Wien zwischen Karlsplatz und Schottenring eingestellt worden. Die Wiener Linien ersuchten die Fahrgäste, auf die Linien U1, U2, U3 sowie die Linien 1, 2, D und 71 auszuweichen. Die Störung dauert voraussichtlich bis circa 10.00 Uhr, hieß es.