EU berät über nächsten Brexit-Aufschub

Am Freitag könnten EU-Diplomaten über einen Aufschub des Brexit abstimmen. Dass der EU-Austritt verschoben wird, darüber sind sich alle einig. Doch über das Datum wird noch verhandelt.

Die mögliche Verschiebung des Brexits beschäftigt die 27 bleibenden EU-Länder am Freitag in Brüssel. Bei einem Treffen am Vormittag könnten die EU-Botschafter eine Vorentscheidung über eine neue Austrittsfrist treffen. Sie sind sich nach Angaben von Diplomaten zwar grundsätzlich einig, dass der jetzige Termin 31. Oktober verschoben werden muss, um einen ungeregelten Brexit ohne Vertrag zu vermeiden. Offen war, ob es eine kurze Verlängerung um einige Wochen oder um drei Monate bis Ende Jänner geben soll.

Ein ranghoher EU-Vertreter erklärte nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters, dass die EU-Botschafter am Freitag womöglich nur der Verschiebung des Brexit-Termins grundsätzlich zustimmen. Die Entscheidung über ein genaues neues Datum für den Austritt werde aber wohl bis nächste Woche offenbleiben. Ein EU-Diplomat sagte, es herrsche "zu viel Druck, abzuwarten und zu sehen, was am Montag passiert"

Der britische Premierminister Boris Johnson hatte am Donnerstagabend erklärt, er sei bereit, den Parlamentariern in London mehr Zeit zur Prüfung seiner Brexit-Pläne zu geben. Dazu müssten sie aber einer Neuwahl am 12. Dezember zustimmen. Die Pläne dazu will er am Montag im Parlament einbringen. Einer vorgezogenen Unterhaus-Wahl müssten zwei Drittel der Abgeordneten zustimmen. Dafür wären auch Stimmen der größten Oppositionspartei Labour notwendig. Deren Chef Jeremy Corbyn hatte seinen Standpunkt zu Johnsons Vorhaben am Donnerstag offen gelassen.

Hoffnung auf Brexit-Einigung im November

Die EU hat den Brexit-Termin seit Ende März bereits zwei Mal verschoben. Sie will nun möglichst vermeiden, sich in die Wirren der britischen Innenpolitik einzumischen. Der Großteil der Mitgliedstaaten hatte sich am Mittwoch bereits für eine dreimonatige Verlängerung bis zum 31. Jänner ausgesprochen.

Insbesondere Frankreich sprach sich am Mittwoch allerdings für eine kurze Verlängerung nur um einige Wochen aus. Die Hoffnung dabei wäre, dass Johnson das Austrittsabkommen doch noch im Laufe des Novembers durch das Unterhaus bekommt und Großbritannien austreten kann.

Eigentlich wollte Johnson Großbritannien unbedingt bis zum 31. Oktober aus der EU führen. Da er aber seinen Brexit-Vertrag nicht durchs Parlament bringen konnte, hat er die EU um einen Aufschub bis Ende Januar bitten müssen. Zwei Anträge Johnsons auf Neuwahl hat das britische Parlament bereits abgelehnt.