Psychoanalytiker und Philosoph Carlo Strenger ist tot

Für viele seiner Freunde und Fans völlig überraschend, ist der schweizerisch-israelische Autor Carlo Strenger gestorben. Zuletzt erschienen war sein Buch über „diese verdammten liberalen Eliten".

Er war in mehreren Disziplinen zu Hause und verstand sie geschickt miteinander zu verbinden. Seine berufliche Laufbahn begann Carlo Strenger, der 1958 in Basel auf die Welt kam, aber mit der Psychoanalyse, erst später folgten Philosophie und Politik. Das Studium in Zürich begann er nach einem Auslandsjahr in Israel. Dorthin zog es den jungen Mann, der in der Schweiz in einer orthodoxen jüdischen Familie aufgewachsen war. Er selbst kehrte später dem Judentum den Rücken und wurde Atheist, zog aber permanent nach Israel.

Es folgten Lehr- und Schreibjahre u.a. an der Universität in Tel Aviv und der City University New York. Ab den späten 1990er Jahren begann er sich auch als politischer Publizist zu betätigen und schrieb regelmäßig in der israelischen Tageszeitung „Haaretz", seit 2012 auch für die „Neue Zürcher Zeitung" und hie und da für den britischen „Guardian". Zu seinen Schwerpunktthemen zählte die Globalisierung und ihr Einfluss auf die individuelle Psyche, Kultur und Politik.

Sein jüngstes, im Juni erschienenes Buch „Diese verdammten liberalen Eliten“ (Edition Suhrkamp), wurde vielfach und gut besprochen. Karl Gaulhofer erzählte er dazu in einem Interview, warum die globalisierte Elite (zu der sich rund 30 Prozent der Bevölkerung zählt) so verhasst ist, aber auch so gebraucht wird.

Strenger lebte und lehrte bis zuletzt als Professor für Psychologie und Philosophie an der Universität Tel Aviv. Zudem arbeitet er als Existenzialpsychoanalytiker. Nun ist er mit 61 Jahren für viele seiner Freunde, Wegbegleiter und Leser seiner Bücher völlig überraschend gestorben, wie seine Ehefrau am Freitag bekannt gab.