Ronny Pecik schlägt wieder zu

Still und heimlich hat Investor Ronny Pecik wiedermal einen Coup gelandet: Er hat Anteile an der Immobiliengesellschaft S Immo gekauft. Und ist damit der Immofinanz zuvorgekommen.

Schon wieder Ronny Pecik. Der umtriebige Investor hat neuerlich zugeschlagen: Heute, Freitag, hat er still und heimlich einen Anteil von über zehn Prozent an der börsenotierten Immobiliengesellschaft S Immo erworben. Gemeinsam mit dem Schweizer Investor Norbert Ketterer. Das erfuhr die „Presse“ vor der offiziellen Bekanntgabe aus gut informierten Kreisen. Und das Ganze riecht nachgerade nach einem weiteren Super-Deal für Pecik: Erst im vergangenen Jahr hat er ein ansehnliches Aktienpaket ebendieer S Immo an die börsenotierte Immofinanz verkauft. Und hat damals eine geschätzte Rendite von gut 45 Prozent erzielt.