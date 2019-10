Der Spanier Pablo Carreno Busta musste beim Stand von 5:0 für Thiem im ersten Satz verletzungsbedingt aufgeben.

Der Arbeitstag ist für Dominic Thiem am Freitag in der Wiener Stadthalle so kurz gewesen, dass er für das Publikum noch ein Training mit Dennis Novak einschob. Nach nur 20 Minuten musste sein spanischer Gegner Pablo Carreno Busta bei 0:5 wegen Schulterschmerzen aufgeben. Thiem steht damit erstmals im Halbfinale seines Heimturniers und trifft am Samstag (14.00 Uhr) auf Matteo Berrettini (ITA-3).

Der Weltranglisten-Fünfte aus Lichtenwörth ist damit auch weiter auf Kurs Richtung "Österreich-Double". Thiem hatte ja im August erstmals in Kitzbühel triumphiert. Die Nummer eins des Erste Bank Open kämpft am Nationalfeiertag gegen Berrettini um sein erstes Endspiel in der Stadthalle. Gegen Berrettini hat Thiem eine 1:1-Bilanz. Zuletzt hat er im Viertelfinale von Shanghai mit 6:7(8),4:6 verloren.

Thiem war das kurze Match selbst fast etwas unangenehm, denn mit 9.600 Fans war die Stadthalle ausverkauft. "Da kann man nichts machen. Es tut mir natürlich sehr leid für euch alle, die gekommen sind, und sich ein tolles Match erwartet haben", erklärte der Niederösterreicher und hoffte, dass die Zuschauer auch für die zwei ausständigen Viertelfinali im Einzel noch bleiben würden. "Und wir sehen uns morgen."

Italiener fightet um London-Ticket

Gegen Berrettini wird es Thiem am Samstag auf jeden Fall schwerer haben. "Ich habe gegen ihn in Shanghai gespielt, er ist in unglaublicher Form. Er fightet um ein Ticket für London, deshalb ist er bis in die Haarspitzen motiviert. Es wird unglaublich schwer gegen ihn, er serviert jeden ersten Aufschlag gefühlt mit 220, 225 km/h", sagte Thiem noch auf dem Platz zum Publikum.

"Wir haben zwei richtig gute Matches gehabt, eines bei den French Open letztes Jahr und vor zwei Wochen in Shanghai. Er ist in bestechender Form, ich auch, das heißt, es wird sicher ein cooles Match werden."

Mit dem Einzug ins Halbfinale hat Thiem nun erstmals zählbar auch für das ATP-Ranking angeschrieben, im Race war er ja ohnehin schon vor Wien für die ATP Finals qualifiziert.

Berrettini schlägt Rublev

Berrettini hatte sich zuvor gegen Andrej Rublew in einem sehenswerten Match durchgesetzt. "Es war mental und körperlich ein tolles Match", freute sich Berrettini, der nun am Montag erstmals die Top Ten knacken wird. Der aktuelle Weltranglisten-Elfte stand 2019 u.a. im US-Open-Semifinale und gewann die Turniere in Stuttgart und Budapest. Er hat nun auch gute Karten, sich erstmals für die ATP Finals zu qualifizieren.

"Ich habe in Shanghai gegen ihn gespielt, das war ein richtig hartes Match. Er ist einer der besten auf der Tour, die Fans werden auf seiner Seite sein", wusste Berrettini. Das italienische Tennis ist aktuell so gut vertreten wie kaum zuvor, sieben Spieler in den Top 100, dazu das Riesentalent Jannick Sinner (der am Montag in die Top 100 vorstößt). "Es ist vielleicht eine der besten Perioden im italienischen Tennis, wir sind alle jung."

Hinzukommt, dass Italien ab 2021 in Turin die ATP Finals veranstaltet, schon seit einigen Jahren das große Nachwuchs-Treffen #NextGen in Mailand veranstaltet und mit Andrea Gaudenzi auch den neuen ATP-Chairman hat. "Ich hoffe, dass wir eines Tages näher an den Fußball herankommen", sagte Berrettini lächelnd.