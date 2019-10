Wie aussagekräftig sind Universitäts-Rankings?

Bei Rankings schneiden US-Universitäten besser ab als europäische. Sieht man genauer hin, so stehen auch Europa und Österreich allerdings gar nicht so schlecht da.

Bei den alljährlichen Universitäts-Rankings könnte einem als Europäer das Weinen kommen: Stets landen fast nur US-Unis auf den vordersten Plätzen, nur einige britische und Schweizer Unis können mithalten. Woran das liegt, haben sich nun italienische und Schweizer Forscher um Benedetto Lepori im Detail angeschaut: Sie haben Daten von 3287 US- und 2243 europäischen Universitäten analysiert und zogen daraus zwei zentrale Schlüsse. Zum einen liegt es schlicht an den Ressourcen einer Uni – je höher das Budget, desto größer der wissenschaftliche Output. Zum anderen kommt bei den Top-Unis aber ein spezieller Mechanismus zum Tragen: Diese investieren höhere Budgets nicht in eine Ausweitung von Fakultäten, sondern in höhere Gagen für Forscher; das lockt die weltbesten Köpfe an, und das wiederum setzt selbstverstärkende Prozesse in Gang (PloSOne, 15. 10.).

Diese an sich simplen Einsichten haben eine wichtige Konsequenz: Es ist nicht zielführend, eine durchschnittliche (europäische oder US-) Universität ausschließlich anhand des Outputs mit Top-Unis zu vergleichen. Die beiden genannten Faktoren seien die Folge von fundamentalen Unterschieden in der Finanzierungsstruktur. Um in die Top-Gruppe vorstoßen zu können, müssten Ressourcen langfristig auf eine Handvoll Universitäten konzentriert werden. In Europa wäre das nur durch eine massive Steigerung der öffentlichen Budgets möglich (bei den US-Top-Unis sorgen dafür private Financiers) – andernfalls würde man die restlichen Unis und damit das allgemeine Ausbildungsniveau zerstören.

Europäische Universitäten seien daher gut beraten, den Fokus weiter auf gute universitäre Ausbildung und Forschung für die regionalen Bedürfnisse zu richten – genau diese Faktoren seien die Stärken des europäischen Systems, so die Forscher.

Ergo: Eine einseitige Ausrichtung der Forschungspolitik auf Rankings könnte kontraproduktiv sein. Das solle freilich nicht bedeuten, dass Vergleiche mit anderen Unis nicht wichtig seien, betonen die Forscher. Man müsse aber „Äpfel mit Äpfel vergleichen“, also genau überlegen, mit wem man sich vergleicht – nämlich mit Unis mit ähnlicher Ressourcenausstattung in der jeweiligen Nische. Dann können auch kleinere Universitäten hohe internationale Sichtbarkeit haben – wie etwa die Montan-Uni Leoben, die in der Metallurgie im globalen Vergleich auf dem beachtlichen 15. Platz liegt.

Der Autor leitete das Forschungsressort der „Presse“ und ist Chefredakteur des „Universum Magazins“.

