Und der Planet wird grüner

Satellitenbilder zeigen, dass es auf der Erde immer mehr Baumflächen gibt. Der steigende CO2-Gehalt beschleunigt das Pflanzenwachstum. Doch die Entwicklung hat Grenzen.

Abiy Ahmed hat ein Faible für Rekorde. Nach seinem Amtsantritt als Äthiopiens Premierminister im April vergangenen Jahres ließ er in Rekordzeit politische Gefangene frei, verordnete Reformen und schloss innerhalb weniger Wochen Frieden mit dem Erzfeind Eritrea – ein Schritt, der ihm in diesem Jahr den Friedensnobelpreis einbrachte. Auch in Sachen Klimaschutz will der 43-jährige Shootingstar der afrikanischen Politik neue Maßstäbe setzen. Im Rahmen seiner Initiative „Green Legacy“ (Grünes Vermächtnis) wurden Ende Juli in Äthiopien in nur zwölf Stunden 354 Millionen neue Bäume gepflanzt – das ist Weltrekord. Bisher hatte ihn Indien gehalten, mit 66 Millionen Setzlingen an einem Tag.