Flüssiges Gold und Orangenduft

Wer sich ein wenig auskennt, kann auf Chemie im Garten und im Reich der Topfpflanzen verzichten, denn viele Hausmittel gegen Läuse und andere Quälgeister sind weit besser als gedacht.

Wer in den 1970er-Jahren oder noch früher aufgewachsen ist, kann sich gut an die Epoche vor dem totalen Konsumwahnsinn erinnern, in der es nicht für alles und jedes ein Dutzend Produkte zu kaufen gab. Aber keine Angst. Es folgt keine nostalgische Abhandlung über die gute alte Zeit, sondern die Erinnerung an die Lust, Probleme selbst in Angriff zu nehmen, und an die Befriedigung, sie mit größtmöglicher Eleganz, vor allem aber mit geringstem Aufwand zu lösen.