Wer Optimist geblieben ist, hat super verdient

Börse in New York

Schlechte Stimmungen und Ängste lagen heuer oft über den Börsen. Und doch liefen diese bis heute prächtig. Warum?

Was war das heuer doch für ein mieser Grundton in der Wirtschaft und auf den Handelsplätzen dieser Welt! Das Ende des Konjunkturzyklus wurde warnend in Erinnerung gerufen, dazu die Aussicht auf die nahende Rezession, weiters der Handelskonflikt zwischen den USA und China, der leidige Brexit, die Regierungskrise in Italien, die Situation in Syrien und rund um den Iran, der Angriff auf saudiarabische Ölindustrieanlagen. Schon die Hälfte dieser Momente hätte gereicht, um die Leitindizes nach unten zu ziehen.