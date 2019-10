Am Mittwoch werden die Weichen für den Aktienmarkt gestellt

An den Börsen herrscht Nervosität. Am Mittwoch freilich könnte der Startschuss für eine Jahresendrallye erfolgen. Drei Aktien haben es aber auch so in sich.

Die Börsen zeigen gegenwärtig ein sehr aufschlussreiches und gar nicht alltägliches Schauspiel. Werden die Erwartungen des Marktes an die derzeit zu publizierenden Zahlen zum dritten Quartal übertroffen, springen die Kurse gern zweistellig nach oben. Werden die Erwartungen nicht erfüllt, geht es im Handumdrehen oft zweistellig nach unten. So etwa am Donnerstag: Der E-Auto-Pionier Tesla schloss das Quartal überraschend mit einem Gewinn ab. Und obwohl das Ergebnis um mehr als die Hälfte niedriger als noch vor einem Jahr war, schossen die Aktien um sage und schreibe 18,8 Prozent in die Höhe.