Weltmeisterliche Gastgeber

Das Tennisturnier in der Wiener Stadthalle lockt stets Massen an.

Ski alpin, Formel 1, Tennis, Beachvolleyball: Österreichs Sport schmückt sich mit vielen herausragenden Veranstaltungen und glänzt mit Know-how und Charme. An der ewigen Infrastruktur-Debatte gibt es jedoch kein Umhinkommen.

Ist Österreich eine Sportnation oder nicht? Eine eindeutige Antwort auf diese Frage scheint schier unmöglich. Unbestritten ist jedoch, dass Österreich regelmäßig als Gastgeber nationaler wie internationaler Großveranstaltungen glänzt und sich dabei von seiner allerbesten Seite präsentiert. An Ski-Klassikern wie Kitzbühel oder Schladming gibt es kein Umhinkommen. Wenn am Hahnenkamm oder auf der Planai gefahren wird, dann wird Österreich schlagartig zum Nabel der Wintersportwelt. Die Vierschanzentournee der Skispringer in Innsbruck und Bischofshofen ist genauso ein Klassiker wie Weltcup-Auftritte der Rodler in Igls oder der Biathleten in Hochfilzen.