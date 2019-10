Eine Theorie und ihre Folgen

Die Bevölkerungstheorie von Malthus beeinflusste das Leben vieler Menschen auf negative Weise. ?

Der Grundgedanke in der Bevölkerungstheorie des britischen Ökonomen Thomas Malthus war falsch, wie die Geschichte zeigt (siehe nebenstehenden Artikel).Obwohl sich das Bevölkerungswachstum auf der Erde in den vergangenen 200 Jahren massiv beschleunigt hat, wurde es dank technologischer Entwicklungen möglich, auch die heute knapp acht Milliarden Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen. Und auch hier dürfte das Ende noch nicht erreicht sein. So geht etwa die aktuelle UN-Bevölkerungsprognose davon aus, dass zu Ende dieses Jahrhunderts elf Milliarden Menschen auf diesem Planeten leben werden. Forscher rechnen jedoch sogar damit, dass die Tragfähigkeit der Erde noch darüber liegt.