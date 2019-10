Mord und Selbstmord in Hotel in St. Pölten

Eine 36-Jährige aus dem Bezirk Wiener Neustadt Land und ein 50-Jähriger starben durch Schüsse Samstagnacht.

In einem Hotel in St. Pölten, das aufgrund des stattfindenden Beatpatrol-Festivals fast ausgebucht war, alarmierten Gäste um 2:30 Uhr die Polizei. Sie wurden durch Schüsse geweckt. Die Polizei fand anschließend in dem Hotelzimmer zwei Leichen. Sie wurden durch Schüsse getötet. Ersten Informationen zufolge soll es sich um Mord und anschließenden Suizid handeln.

Der Polizei zufolge handelt es sich um eine 36-Jährige aus dem Bezirk Wiener Neustadt-Land und einen 50-Jährigen aus dem Bezirk St. Pölten-Land. Die Polizei geht davon aus, dass keine weitere Gefahr bestehe, es „dürfte sich um ein Beziehungsdrama handeln“, erklärte ein Ermittler gegenüber dem „Kurier“.

>>> Kurier