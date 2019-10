Mord und Selbstmord in St. Pölten: Hotelgäste hörten Schuss

Eine 36-Jährige aus dem Bezirk Wiener Neustadt Land und ein 50-Jähriger starben durch Schüsse Samstagnacht.

Nach dem Mord und Selbstmord in einem Hotel in St. Pölten am Samstag kurz nach Mitternacht waren die Hintergründe der Tat weiterhin Gegenstand von Ermittlungen. Polizeiangaben zufolge hatten zwei Gäste jedenfalls einen Schuss aus einem Zimmer des Vier-Sterne-Hauses in der City der niederösterreichischen Landeshauptstadt wahrgenommen.

Bei den in der Folge leblos aufgefundenen Personen handelte es sich um eine 36-Jährige aus dem Bezirk Wiener Neustadt-Land und einen 50-Jährigen aus dem Bezirk St. Pölten-Land. Den Untersuchungen zufolge hatte die Frau den Mann und dann sich selbst erschossen.

Die Schüsse wurden aus einer Faustfeuerwaffe abgegeben. Die Niederösterreicherin besaß dafür eine nach Polizeiangaben "gültige waffenrechtliche Urkunde".

>>> Kurier