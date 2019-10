Zwei Tote in niederländischem Kino gefunden: Verdächtiger gefasst

Zwei Leichen wurden morgens von Kinomitarbeitern entdeckt. Die Polizei hat die Gegend weiträumig abgesperrt.

In einem Multiplex-Kino der niederländischen Stadt Groningen sind am Samstag die Leichen eines Ehepaars gefunden worden. Der 56-jährige Mann und seine 55 Jahre alte Frau seien dort als Reinigungskräfte beschäftigt gewesen, teilte die Polizei am Sonntagmittag mit. Ein Verdächtiger wurde gefasst.

Beamte schossen den 33 Jahre alten Verdächtigen unweit des Kinos nahe einer Tankstelle an, er wurde an einem Bein verletzt. Der Mann habe ein Messer in der Hand gehabt. Er sei festgenommen und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Das Motiv für die Bluttat blieb zunächst unklar. Es gebe bisher keine Anzeichen dafür, dass Täter und Opfer einander kannten, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP unter Berufung auf die Polizei. Sie hatte am Samstagabend in einem Fahndungsaufruf den Namen sowie Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht - darunter Bilder einer Videokamera, die ihn beim Verlassen des Kinos zeigten.

Die Zeitung "De Telegraaf" berichtete, die Opfer seien durch Messerstiche getötet worden. Die Polizei wollte dies jedoch zunächst nicht bestätigen und zum Tathergang noch keine Angaben machen.