Wie Domingo auf Verdis Sterbearie verzichtete

Staatsoper: Jubel und Blumen für Plácido Domingos ersten Wiener Macbeth.

In der überarbeiteten Fassung seines „Macbeth“ lässt Verdi den mörderisch-schwächlichen Karrieristen hinter der Bühne in der Schlacht fallen. Im Sinne dramatischer Wahrheit versagt er ihm damit die ursprünglich noch als Finale gewährte Sterbearie – was bis heute viele Baritone nicht daran hindert, sie als Einlage vor dem neuen, martialischen Chorschluss trotzdem zu singen: Nur Flüche werde man ihm ins Grab nachrufen, resümiert Macbeth da sinngemäß.

Plácido Domingo verzichtete nun bei seinem späten Wiener Rollendebüt partiturgetreu auf diese an sich lohnende Nummer – wohl auch aus konditionellen Gründen. Zugleich aber ist die Konstellation symbolträchtig: Macbeths unrühmliches Ende hinter den Kulissen gleicht Domingos unfreiwilligem Abgang von den US-Bühnen im Zuge der MeToo-Vorwürfe. In Europa hingegen, in Wien und wohl auch wieder in Salzburg, entspricht die aktuelle Phase seiner Karriere der doch noch und mit Bestemm absolvierten letzten Arie, deren Text diesmal vielleicht doppeldeutig gewirkt hätte . . .

Zusammen mit der gewohnt rustikal und doch effektiv tönenden Tatiana Serjan (Besetzungsalternativen für die Lady sind mittlerweile dringend erwünscht) an der Spitze eines passablen Hausensembles wird der Abend, den Giampaolo Bisanti mit Verve und Präzision betreut, zu einer Art Abgesang unter Freunden und an ungewöhnlichen Stellen jubelnden Fans. Zu Domingo als vermeintlichem Bariton ist längst alles gesagt: Auch jenseits des etwas unsicheren Beginns bleibt er ein alter Tenor, dem zuweilen der Atem stockt und die Phrasen brechen. Wer sich nicht erinnert, wie diese Stimme in ihrer Blütezeit geklungen hat, wird es nicht mehr erfahren; wer es aber weiß, kann sich mit Bausteinen aus dem Gedächtnis ein eindrucksvolles Opernerlebnis zimmern. Immerhin wirkt er physisch nach wie vor erstaunlich fit und ist als lebendiger, intensiver Darsteller ganz der Alte.