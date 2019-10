Szene auf Wolke sieben

Selbst auf einer etwas höheren Warte, als sie uns Sterblichen zuteil ist, verfolgt man die SPÖ-Intrigen leise seufzend.

Bruno K.: Dös is ja nahezu barock, was die Genossen da unten aufführen. So eine liebe junge Frau, g'scheit, und diese Trotteln lassen sie dauernd ausrutschen! Hätt's dös bei uns geben, Toni?

Anton B.: Nie! Selbst wenn mir zwei uns noch so g'stritten haben – nach ausse is' nie was gangen. Trotzdem: Frauen haben da nix verloren. Meine Meinung. Über die Marga Hubinek hab i zu de Genossen verzweifelt g'sagt: Jössas, a Weib!

Hertha F.: Ja, das werd' ich dir auch in alle Ewigkeit nicht verzeihen. Das war selbst dem Rudi Sallinger zu viel.

Rudolf S.: Genau. Weil ich war ja ein Frauenversteher!

Bruno K.: Das war ich auch. Und wie!

Hertha F.: Ja, ja, ja, ös Machos! Was tun mir jetzt mit der netten Frau da unten? Die derstesst sich ja grad.

Bruno K.: Hmm, ich bin der Meinung, sie muss halt eine Generalvollmacht verlangen, wie ich 1978. Oder Vizekanzlerin werden . . .

Hertha F.: Meine Güte, so gern wär ich das damals . . .

Bruno K.: NEIN hab' i g'sagt! Alt bin – war – i selber.

Rudolf S.: Also – eigentlich war's früher auch net besser.

Bruno K.: Aber unter der Tuchent is' blieben, mein Lieber!

