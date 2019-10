Turniersieg in Wien: Dominic Thiem am Gipfel der Emotionen

Dominic Thiem gelingt das „Österreich-Double", der 26-Jährige gewinnt nach dem Turnier in Kitzbühel auch in Wien. „Für mich ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen."

Dominic Thiem hat am Sonntag zum ersten Mal sein Heimturnier in der Wiener Stadthalle gewonnen. Der Niederösterreicher besiegte im Finale der Erste Bank Open den Argentinier Diego Schwartzman nach 2:25 Stunden Spielzeit mit 3:6, 6:4, 6:3.

Für Thiem ist es der 16. Titel seiner Karriere und der bereits fünfte in der laufenden Saison nach Indian Wells, Barcelona, Kitzbühel und Peking – das ist 2019 keinem anderen Spieler gelungen. In Wien haben vor Thiem mit Horst Skoff (1988) und Jürgen Melzer (2009, 2010) nur zwei Österreicher gewonnen.

Für den ÖTV–Star war es der bislang wohl emotionalste Sieg seiner Laufbahn, obwohl er Kitzbühel und Wien nicht miteinander vergleichen wollte. Doch noch auf dem Platz sagte der 26-Jährige: „Es ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, ich kann es gar nicht fassen.“

Erleichterung nach dem Matchball. (c) Reuters (Lisi Niesner)

Thiem verbindet mit dem Turnier in der Bundeshauptstadt zahllose Erinnerungen. Schon als Achtjähriger haben ihn seine Eltern mit in die Stadthalle genommen. Als 17-Jähriger gab er in der Qualifikation sein Debüt, 2011 verabschiedete er Thomas Muster mit einem Zweisatzsieg endgültig in die Tennispension – und 2013 ging sein Stern im Viertelfinale trotz knapper Niederlage gegen Jo-Wilfried Tsonga so richtig auf. „Jetzt das Turnier zu gewinnen ist der absoluter Wahnsinn.“

Auf dem Weg zum Titel hatte Österreichs Nummer eins Schwerstarbeit zu verrichten. Diego Schwartzman mag mit 1,70 Meter Körpergröße nicht die imposanteste Erscheinung auf der Tour sein, das allerdings sollte keinesfalls über die Qualitäten des Manns aus Buenos Aires hinwegtäuschen.

In einen Rausch gespielt

Schwartzman kompensiert die geringere Reichweite mit enormer Schnelligkeit. Er benötigt keine 220 km/h schnellen Aufschläge, weil 180 km/h gepaart mit enormer Präzision für den Gegner nicht minder unangenehm sind. Und hat der 27-Jährige erst einmal seine Position hinter der Grundlinie gefunden, dann schlägt er Vorhand und Rückhand mit traumwandlerischer Sicherheit. Schwartzman beging über weite Strecken dieses Spiels praktisch keine Fehler, das spürte auch Thiem, der lange Zeit Probleme hatte.

Jubel über den Triumph. (c) Gepa

Beim Stand von 6:3, 4:3 fehlten dem Argentinier nur noch zwei Games, um zum großen Partyschreck zu mutieren, doch just in dieser Phase begann der Österreicher, sein bestes Tennis zu spielen – und Schwartzman fing doch noch an, vermehrt Fehler zu machen. Nach 1:36 Stunden besorgte Thiem den Satzausgleich, die Wiener Stadthalle verwandelte sich in ein Tollhaus – und blieb es bis zum Ende. Wie schon in den Runden zuvor wurde der Lichtenwörther mit Fortdauer der Begegnung immer stärker und spielte sich in einen regelrechten Rausch. „Jeder Tag war absolut surreal, ihr habt das hier zu einem unvergesslichen Erlebnis gehabt“, richtete Thiem seinen Dank an die Fans, die auch am Sonntag (9600 Zuschauer) zahlreich erschienen waren.

Für Thiem stehen in dieser Saison noch zwei bedeutende Turniere an. Schon in dieser Woche schlägt er beim ATP-1000-Event in Paris auf, ab 10. November warten die World Tour Finals der acht besten Spieler des Jahres in London.