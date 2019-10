(c) REUTERS (Polina Devitt)

Nachhaltige Investoren sind mit Gold schlechter dran als mit Silber, weil Gold in Schmuck und Anlageprodukte fließt, aber kaum in „Nutzungen mit besonderem gesellschaftlichen Wert“ wie Fotovoltaik. Am nachhaltigsten ist Nickel.

Wien. Rohstoffinvestments waren in den vergangenen Jahren eher nicht der Brüller. Der Bloomberg Commodity Index, der die Preisentwicklung von etwa 20 Rohstoffen widerspiegelt, notiert mit knapp 80 Punkten dort, wo er zuletzt Ende der Neunzigerjahre stand.