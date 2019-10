Wetten auf die Federal Reserve

(c) Getty Images

In den USA steht eine weitere Zinssenkung an – es könnte die vorerst letzte sein, der weitere Pfad ist unklar. Anleger sollten auf der Hut sein, auch weil sich Aktien und Anleihen zuletzt im Gleichtakt bewegten.

New York. Mit Verlaub: Jene Investoren, die in den ersten drei Quartalen 2019 gut verdient haben, brauchen sich darauf wirklich nichts einzubilden. Man muss schon ziemlich unglücklich agiert haben, um einen Verlust zu haben. Tatsächlich haben wir es mit einer noch nie da gewesenen Situation zu tun: Aktien, allen voran US-amerikanische, stiegen ebenso wie Gold und Öl zweistellig an, während Renditen für zehnjährige US-Staatsanleihen um einen Prozentpunkt fielen.