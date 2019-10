Synode empfiehlt Priesterweihe in Ausnahmefällen

(c) APA/AFP/ANDREAS SOLARO

Die Amazonas-Synode trat für die Weihe sogenannter Viri probati - ältere, im Leben bewährte Männer - zu Priestern ein. Eine Zweidrittelmehrheit sprach sich für eine Ausnahmeklausel aus.

Rom/Vatikanstadt. Ältere, im Leben bewährte Männer – sogenannte Viri probati – sollen zu Priestern geweiht werden können, auch wenn sie verheiratet sind. So hält es zumindest das Schlussdokument der Bischofssynode fest, die am Sonntag im Vatikan mit einer Messe im Petersdom zu Ende gegangen ist. Manch einer interpretiert das bereits als Schritt hin zur Abschaffung des Zölibats. Doch ganz so einfach ist es nicht.