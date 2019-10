Metaller-Gewerkschaft erhöht Druck auf Arbeitgeber

Die Verhandlungen gehen heute in die fünfte Runde. Eine Einigung ist noch lange nicht in Sicht.

Heute, Montag, startet die fünfte Verhandlungsrunde für einen neuen Kollektivvertrag in der Metalltechnischen Industrie. Sollte es zu keiner Einigung kommen, will die Gewerkschaft österreichweit Betriebsversammlungen abhalten und Kampfmaßnahmen beschließen. Die Forderungen der Arbeitnehmer und das Angebot der Arbeitgeber liegen noch weit auseinander.

Die Arbeitnehmer fordern eine Lohn- und Gehaltserhöhung von 4,5 Prozent beziehungsweise mindestens 100 Euro für die rund 130.000 Beschäftigten in der Metalltechnischen Industrie. Die Arbeitgeberseite bietet aber nur 1,8 Prozent, was in etwa der Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate entspricht. Die Gewerkschaft fühlt sich "gefrotzelt". Die Arbeitgeberseite erachtet ihr Angebot hingegen als "fair" und die Forderungen der Arbeitnehmer als "überzogen".

Die Arbeitnehmer hatten bei einer Betriebsrätekonferenz in Leondingnun beschlossen die "Schlagzahl zu erhöhen", sagte der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft PRO-GE, Rainer Wimmer. Dort wurde eine Resolution verabschiedet, laut der man "Betriebsversammlungen abhalten und den Arbeitskampf in die Betriebe tragen" werde, so Wimmer. Angesprochen auf Warnstreiks, wollte er nichts ausschließen, betonte aber die "breite Palette" an Maßnahmen, die der Gewerkschaft zur Verfügung stehe.