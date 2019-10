EHL vermittelt riesiges Zinshauspaket

Mit der Vermittlung von 22 Zinshäusern und 225 Wohnungseigentumseinheiten wurden die Kaufpreiserwartungen übertroffen.

Im Jänner erst verkündete EHL, dass ein riesiges Zinshauspaket am Markt ist. Nun hat die EHL Investment Consulting, die im Rahmen der EHL Gruppe für den Bereich Immobilieninvestments verantwortlich ist und mit dem strukturierten Bieterverfahren vertraut war, das Zinshausportfolio an ein privates Bieterkonsortium vermittelt. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.



Das von einem österreichischen Privatinvestor über einen längeren Zeitraum hinweg aufgebaute Portfolio mit einer Gesamtnutzfläche von rund 45.000 Quadratmetern umfasst 20 Wiener Zinshäuser in elf Wiener Bezirken sowie zwei Zinshäuser in Brunn am Gebirge und Korneuburg, eine Architektenvilla, 225 Wohnungseigentumseinheiten und ein landwirtschaftlich genutztes Grundstück.



Das Bieterverfahren für das Portfolio erreichte laut EHL eine „außergewöhnliche Resonanz": Von insgesamt 370 von EHL angesprochenen potenziellen Investoren deklarierten mehr als 100 ihr Interesse am Portfolio, 25 davon hätten ein Angebot gelegt, so EHL.

In der finalen Bieterrunde hätten schließlich elf Investoren ein verbindliches Angebot für das Paket abgegeben. Die drei Bestbieter seien danach noch in persönlichen Gesprächen eingeladen worden, ihre Angebote weiter zu verbessern. Aus dem Investoreninteresse heraus, habe sich schließlich ein über den Erwartungen liegender Kaufpreis ergeben.

Franz Pöltl, Geschäftsführender Gesellschafter der EHL Investment Consulting betont, dass ein solch großes Portfolio nur selten auf den Markt kommen würde. Das habe dazu geführt, dass der Mindestverkaufspreis klar übertroffen wurde:

„Für den Wiener Zinshausmarkt, der zuletzt durch die geringe Verkaufsbereitschaft der Eigentümer etwas gebremst wurde, ist das ein starkes Signal“, sagt Pöltl, der nun davon ausgeht, dass der Deal nun auch andere Zinshausbesitzer dazu animieren könne, ihre Portfolios zu veräußern.